Тариф на мусор предлагают поднять со 117 до 296 тенге

Об этом стало известно на сегодняшнем брифинге с участием руководителей горотдела ЖКХ, ТОО «Спецавтобаза» и «Ерайсервис».

— Тариф не менялся с 2006 года, — заявил Кенжебек Камалладинов, замначальника городского отдела ЖКХ. — С образованием министерства экологии утверждены новые требования по вывозу и переработке мусора. Согласно статье 19.1 Экологического кодекса РК, тариф на услуги по вывозу мусора утверждает местный исполнительный орган. Мы провели тендер и отобрали подрядчика в лице ТОО «Ерайсервис», расчитавшего свои расходы за год и предложившего такой тариф. Новый тариф будет обсуждаться с населением на публичных слушаниях.

В свою очередь, руководитель ТОО «Спецавтобаза» Алмас Идрисов отметил, что если тариф будет утвержден, то они намерены обустроить мусорные площадки и развивать переработку мусора. На сегодня в областном центре зарегистрировано 225700 абонентов, что составляет более 63-х процентов жителей. Добросовестность в платежах составляет 92 процента.

— Это требование закона, а не наша инициатива, — добавил он.

— По нашим расчетам, с учетом своих расходов стоимость услуг по сбору, вывозу, переработке и захоронения мусора на одного жителя благоустроенного жилья должна составлять 296 тенге, а на одного жителя частного сектора — 323 тенге в месяц, — сказал руководитель ТОО «Ерайсервис» Ерболат Есжанов.

Отметим, что предлагаемый тариф будет обсуждаться с населением, затем пройдет утверждение в маслихате. После прохождения этих процедур, введение нового тарифа состоится не раньше февраля наступающего года.

Алма ТУРГАНОВА