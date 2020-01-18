Тариф да Совет

Поднять тариф на вывоз бытовых отходов со 117 до 297 тенге в городе Атырау, – с такой просьбой обратилось ТОО «Спецавтобаза» к городскому маслихату.

Но прежде чем депутаты рассмотрят этот вопрос, он должен быть обсужден и одобрен (или не одобрен) на заседании общественного совета города. 13 января наступившего года в горакимате состоялось заседание совета с участием временно исполняющего обязанности акима города и членов городского маслихата. На повестке дня стоял всего один вопрос – о внесении изменений в решение маслихата города Атырау от 26 июня 2019 года І379 «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов в городе, а также тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых отходов».

Вопрос не праздный, а потому не удивительно, что это было уже второе заседание по этому поводу. На первом решение не было принято, поскольку стороны не смогли прийти к общему знаменателю. Как выяснилось, этот тариф не повышался с 2006 года, а в 2018-м был снижен с первоначальных 120 до 117 тенге. Но, как вы понимаете, это не основание для увеличения нагрузки на семейные бюджеты населения. Собравшиеся требовали более серьезных аргументов от представителей предприятия-просителя. К сожалению, для Спецавтобазы и удовольствию жителей города таковых предоставлено не было. Все, чем товарищество подкрепило свою просьбу, это сравнительный анализ с другими регионами страны. Так, в Уральске этот тариф составляет 287 тенге, в Актау – 211 тенге. Атырау в целом по республике стоит на втором месте по дешевизне данной услуги после Актобе, где она равняется 105 тенге.

Более того, по данным самих представителей услугодателя, в базе данных предприятия присутствует всего лишь 67% от общего официально зарегистрированного населения города. То есть более 33% жителей города пользуется услугами товарищества, но не оплачивает их, так как никто с них ничего не требует. Если к сказанному добавить, что 8% из плательщиков являются должниками (общая задолженность составляет порядка четырех миллионов тенге), то получается, что предприятие не досчитывается более 40% платежей.

Логично, что в такой ситуации большинство членов общественного совета высказались за то, что прежде чем поднять тарифы, не худо было бы навести порядок в абонентском отделе Спецавтобазы. Иначе говоря, всерьез заняться усовершенствованием системы сбора средств с населения. Не получили члены совета и депутаты внятного ответа и на справедливый вопрос о стратегии дальнейшего развития товарищества. Кроме того, что «четкий план по развитию существует», ничего конкретного вниманию собравшихся предъявлено не было.

И все-таки, в целом, все понимали, что увеличение тарифа – мера необходимая, поскольку с 2006 года цены на энергоносители поднимались неоднократно, выросла оплата труда работников и так далее. В конце концов, после долгого обсуждения было принято решение обратиться к маслихату города с предложением повысить тариф до 200 тенге, а в июле, если депутаты дадут «добро» на повышение, заслушать ТОО «Спецавтобаза» с отчетом о правильном использовании полученных от повышения дополнительных средств и четким планом на будущее.

Кайрат САТАЕВ