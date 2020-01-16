«СВЕТОЧ» праздника Крещения

Танец ангелочков со свечками, сказка о рождении Христа, веселое представление. Такова программа праздника, подготовленная членами славянского этнокультурного объединения «Светоч».

…С утра в Доме дружбы веселый переполох: маленькие артисты в сценических костюмах репетируют в коридорах свои тексты и танцевальные па. А на сцене поднимается занавес, и начинается зимняя сказка. В красивом одеянии появляется Зимушка и сеет снежок повсюду. А в теплой уютной избушке дед с бабкой накрывают праздничный стол.

Так отрадна весть святая

О рождении Христа!

Откуда ни возьмись, появляются веселые ряженые и поют:

– Сеем, веем, повеваем

С Рождеством вас поздравляем!

Дед с бабкой по традиции приглашают веселую ребятню за стол и угощают сладостями. Рождественский вечер! Что может быть более трогательным и прекрасным! А на столе горит рождественская свеча, и именно ее мерцание манит, заставляет всех мечтать о чуде.

На сцене – маленькие ангелочки с крылышками на спине и у каждого по горящей свече.

Существует поверье, что в рождественскую ночь цветет иерихонская роза. Современная рождественская елка – это символ райского дерева. По легенде, вблизи пещеры, где родился Христос, росли три дерева – ель, олива и пальма. Олива принесла в дар Христу золотистые плоды, пальма – шатер из зеленых листьев, как защиту от зноя и непогоды. А ель? Колючая и скромная елочка, не зная, что принести в дар младенцу Иисусу, заплакала. Ее слезы увидела звездочка на небе и шепнула подругам. И вскоре с неба посыпались звездочки и усеяли елку ослепительным блеском. Тогда она радостно расправила ветви и явилась миру во всей красе!

От Рождества начинаются веселые Белые святки, которые продолжаются до Крещения. Рождественские святки – самый веселый праздник в народе. В дом приходили ряженые в вывернутых наизнанку тулупах, с сажей на лице или маске из мешка. И веселье продолжалось.

Под конец праздника на сцене появляются Дед Мороз со Снегурочкой и поздравляют гостей с Новым годом.

…Праздник с участием молодых артистов из школы танцев «Арабеск», дуэта «Урал-дэнс» и «Уралочка» удался – зрители получили большой и чудесный заряд позитива.

Алма ТУРГАНОВА