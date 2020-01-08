Служба спасения в действии

В Атырау мужественные полицейские спасли двух ребят, провалившихся под лед на Урале. К сожалению, один подросток утонул.

4 января в пригородном селе Томарлы-2 на реке провалились четверо детей. Один ребенок, учащийся 9 класса, утонул. Второй мальчик, самостоятельно выбравшийся из ледяной воды, видимо, в шоке, убежал. Стемнело. Из-за тумана ничего видно не было. Один из провалившихся непостижимым образом одной рукой смог набрать номер службы спасения (112). Сигнал о беде поступил в 19 часов 40 минут. Примчавшиеся на место происшествия участковые инспекторы полиции капитан полиции Куандык Суйындыков и старший лейтенант Тимур Балмаганбетов ступили на хрупкий лед.

Не теряя секунды

— Видимость нулевая, — рассказывает Куандык Суйындыков. — У нас были включенные мобильники и видеожетоны, которые тоже светятся в темноте. Мой напарник Тимур вдалеке услышал слабый голос: «Помогите». Направились туда, откуда он доносился.

Когда до другого берега оставалось пять-шесть метров, в тумане полицейские разглядели в воде две головы. Дети судорожно цеплялись за кромку льда.

— Аға, тут лед трещит, — предупреждает полицейского мальчишка и тут же просит оставить его в воде, видимо, боясь, что взрослый человек может утонуть. В это время в кромешной тьме раздается трель мобильника. Это ищет своего сына мама пацаненка.

— Мама, я тебя люблю, — судорожно признается в воздух мальчик.

Полицейские разделились, вместе подходить было крайне опасно, хрупкий лед трещал и мог разойтись в любую секунду. По одному, ползком подобрались к ребятам, сначала вытащили одного, оттащили на безопасное расстояние, потом спасли другого.

Дальше предстояла не менее трудная задача – всем выбраться на берег.

— Искали более твердую поверхность, — пояснил капитан полиции.

Уже на берегу участковые инспекторы сняли со спасенных детей мокрую одежду и переодели в свои вещи — кители, куртки.

— Аға, я тебя люблю, — сказал со слезами на глазах ребенок, которому Куандык, оказывая первую медицинскую помощь, растирал синие руки и дрожащие ноги.

Тем временем к месту происшествия спешили скорая, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские, которым позвонили Куандык и Тимур.

— О чем вы думали, когда пошли на риск? У вас есть дети, — поинтересовались мы у Куандыка.

— Моему ребенку чуть больше года. Не думал ни о чем, главное было спасти детей, мы спешили. У них в ледяной воде могли начаться судороги, они бы утонули, — сказал отважный полицейский.

Сердце матери

— Ребята находились в ледяной воде минут 10, — пояснила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова.

Подростков доставили в областную детскую больницу с диагнозом «переохлаждение организма». Туда срочно приехали родители спасенных детей. Мама одного из них Куралай Мусина рассказала, что они живут в пригородном микрорайоне Геолог, а сын двумя днями раньше попросил разрешения пойти к родственникам, которые живут в дачном массиве в селе Томарлы. Сын всегда слушал родителей, и если хотел куда-то пойти, то спрашивал разрешения. Когда играл во дворе, то всегда находился под контролем. Всего в семье трое детей, спасенный 11-летний мальчик – самый старший.

— Я без конца звонила ребенку, но телефон не отвечал. Волновалась сильно. Потом мне позвонил сотрудник полиции и сказал, что спасли моего сына. В больнице я не могла сдержать слез, а врачи сказали, что плакать нельзя, мальчик живой, все будет хорошо, — делится Куралай Мусина. — Какие у нас мужественные полицейские, они ради спасения людей рисковали своими жизнями!

Важная рекомендация

На следующий день в 17 часов 37 минут сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям в ходе поисковых работ обнаружили тело утонувшего мальчика.

— Всего было выделено 9 человек личного состава, 1 кинологический расчёт, 2 единицы техники и 1 плавательное средство, — проинформировал заместитель начальника ДЧС Атырауской области подполковник Асхат Ержанов. — У нас убедительная просьба не отпускать детей на берег без сопровождения взрослых! Нужно регулярно проводить разъяснительные беседы по поводу поведения на льду и действий в случае непредвиденной ситуации. Трагедия может случиться где и когда угодно, такие случаи учащаются во время каникул, если дети предоставлены сами себе. Выполнение всех этих рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье вашим детям и избежать трагедии.

Светлана НОВАК