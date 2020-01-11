Следи за печкой и котлом

Один человек погиб и один пострадал в результате неправильной эксплуатации отопительных приборов. Произошло 56 пожаров с материальным ущербом на сумму 1 миллион 160 тысяч тенге. Все это случилось в частном секторе с начала отопительного сезона, то есть с октября 2019 года.

Чтобы обезопасить людей, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям с начала отопительного периода приходится вести подворовой обход, объясняя каждому жителю правила эксплуатации отопительных приборов. Это одна из самых действенных мер по снижению количества пожаров.

В отопительный период сотрудники посетили более 65 тысяч частных домов, встретившись с более чем 148 тысячами граждан, в том числе и в сельских округах. Кроме того, жителям были розданы памятки, где подробно разъясняются правила эксплуатации газовых и электрических котлов, отопительных приборов.

В микрорайонах Жумыскер и Химпоселок 9 января состоялась акция «Безопасный город» с участием волонтеров. В ходе обхода сотрудниками был проведен мониторинг на состояние датчиков утечки газа в некоторых домах.

– В отличие от «привычных» признаков пожара, когда человек видит дым или открытый огонь, угарный газ практически невозможно заметить и почувствовать, он не имеет цвета и запаха, – рассказал подполковник гражданской защиты Хафизула Асыланбек. – Отравления угарным газом можно избежать, используя в доме автономный сигнализатор или датчик угарного газа.

Марина КУАНЫШЕВА