Скорая помощь полиции

В частном доме села Аккистау, где находились трое детей в возрасте 15, семи и шести лет, возник пожар. Благодаря помощи полицейских никто из них не пострадал.

Как рассказала мать детей, 45-летняя жительница села Аккистау Исатайского района Бибигуль Султанова, в тот день взрослые уехали на похороны родственника.

Получив сигнал о пожаре в одном из домов села Аккистау, инспекторы патрульной полиции Галымжан Науанов и Бекжан Мураткалиев поспешили на помощь.

— На днях департамент полиции выдал нам универсальный комплект, вот он и пригодился, — рассказывает Бекжан Мураткалиев. — Распаковали, взяли огнетушитель и направились прямиком к месту происшествия. Соседи и старшие дети семьи уже приготовили ведра, пытаясь потушить огонь своими силами. Но пламя уже разгорелось. Мы направили струю огнетушителя и смогли потушить пожар.

Как сообщает пресс-службе департамента полиции, пожар возник в газовой трубе котельной, которая находилась в пристройке жилища. В дом повалил едкий дым. Не мешкая, полицейские зашли в жилище, разбудили шестилетнюю девочку, которая на тот момент спала, и вместе с двумя другими детьми вывели в безопасное место.

Через социальные сети мама троих детей сердечно поблагодарила полицейских за своевременную помощь.

Светлана НОВАК