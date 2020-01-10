Синдром Детройта?

Снос нескольких ветхих общежитий и аварийных жилых домов в Атырау пока вызывает горькую иронию. Опустевшие здания быстро становятся рассадниками антисанитарии и криминала.

В декабре минувшего года жильцов нескольких городских общежитий переселили в новые дома. Тем временем в социальных сетях появилось видео опустевшего здания общежития по ул. Кунанбаева, 13, что в жилмассиве Балыкши. Как только его жильцы собрали и увезли весь свой скарб, оно стало объектом пристального внимания бомжеватого или просто подозрительного вида личностей. Что и породило тревогу у жителей близлежащих домов: в заброшенном здании украдкой играют их дети. А это, как известно, чревато всякими последствиями.

Сейчас компетентные госорганы приняли некоторые меры безопасности, заколотив окна и двери нижних этажей толстыми фанерными досками. Хотя не факт, что их не выбьют обратно.

Добавим, что в текущем году планируется снос всех общежитий областного центра.

Тимур КАЗИЕВ