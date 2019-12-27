Шестьдесят лет с «Прикаспийской коммуной»

Мне 86 лет. Выписываю вашу газету с 26-летнего возраста – с 1959 года, как приехал в Атырау из Сибири. К слову, в том же году я женился на Людмиле Михайловне, с которой живу душа в душу 60 лет. И столько же лет являюсь подписчиком «ПК». Все эти годы я отмечал, что «коммунары», в профессионализме которых ничуть не сомневаюсь, не гонятся за дешевыми сенсациями с целью привлечь к себе читателей. Несерьезные, непроверенные факты эта авторитетнейшая газета никогда не публиковала.

Отмечу, что в последнее время «ПК» стала намного интереснее. Иные издания, как правило, недолговечны, а «Прикаспийской коммуне» в наступающем году исполняется сто лет. Остаюсь с вами и в 2020 году!

Владимир Харитонович ЯКУБОВСКИЙ, пенсионер