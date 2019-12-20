Шаг навстречу

Сохранить семью, оказав при этом психологическую, социальную и юридическую помощь, провести семинары по формированию семейных ценностей. Такие бесплатные услуги оказывают специалисты центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах в рамках пилотного проекта «Бақытты отбасы».

О результатах проделанной за полгода работы в рамках проекта поделились специалисты в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Как отметила координатор проекта «Бақытты отбасы» в Атырау Айгуль Тахиталиева, проект показал, что в стране должна быть сформирована культура семейных отношений. Для этого должна вестись работа уже со школьной скамьи с цивилизованным подходом к разводам. Стратегическая же цель проекта – выработка рекомендаций для внесения изменений в законодательство с целью сокращения разводов в стране.

16 центров ресурсной поддержки семьи были открыты в восьми городах Казахстана. Психологи, социальные работники, юристы, медиаторы оказывали психологическую, юридическую, социальную помощь казахстанцам по вопросам создания семьи или разводов.

За шесть месяцев существования проекта в центры ресурсной поддержки семьи «Бақытты отбасы» обратились 418 человек. Из них 390 – по поводу развода. И многие семьи удалось примирить.

– Нужно поднять роль отделов регистрации актов гражданского состояния, которые должны стать местом получения знаний о семейной жизни, – говорит Айгуль Тахиталиева. – Практика показала, что ресурсные центры должны работать именно при этих отделах, где люди заключают браки. Либо как самостоятельные институты, где пары смогут получать консультации, сохраняя анонимность и конфиденциальность. Необходимо также менять законодательство в отношении несовершеннолетних. Как правило, родители при разводе начинают манипулировать детьми, чтобы навредить партнеру. При этом страдают дети, для которых важны оба родителя. Ребенок должен понимать, что в случае развода родители вместе несут за него ответственность.

По словам координатора проекта, в Атырау только за девять месяцев этого года в городском суде было рассмотрено 1511 дел по разводам. Из них 88 – с участием психологов центров, которые были завершены примирением сторон.

Как отметила коуч – семейный психолог центров ресурсной поддержки семьи Елена Черняева, заявление на развод подают в равной степени как мужчины, так и женщины. Основной причиной расторжения браков является непонимание друг друга. Зачастую именно при беседе с психологом они узнают о каких-то потребностях друг друга, начинают лучше понимать. Психолог не может помочь в примирении семьи только в том случае, если есть насилие, либо зависимость одного из супругов от вредных привычек.

– Бывают случаи, когда женщина в течение долгих лет терпит побои, – говорит Е. Черняева. – А между тем у детей, особенно до четырех лет, в таких семьях закладывается механизм поведения. Большинство молодых семей живут по алгоритму, заложенному поведением в семье родителей. К примеру, однажды в центр ресурсной поддержки по Интернету обратилась за помощью многодетная мама. Ее муж периодически издевался над ней и детьми. Поскольку живет семья в селе, где все знают друг друга. А ее попытки обратиться в полицию, администрацию были безуспешными – там работают родственники мужа, которые просто не приняли у нее заявления. На сегодня она находится в кризисном центре. И таких случаев немало.

Много случаев развода, когда родители вмешиваются в жизнь молодых супругов. Порой родители претендуют на бюджет молодой семьи, не принимают невестку или зятя, решают за них семейные вопросы и т.д.

– В таких случаях я всегда советую родителям, что молодым нужна своя территория, самостоятельность, – продолжает психолог. – Тогда они смогут нести ответственность за свою семью, зарабатывать, работать над отношениями. В октябре из 34 пар, которые пришли подавать заявление о разводе, мне удалось сохранить 14 семей. Бывает, что партнеры прощают измены. Ведь основная причина измен в том, что ответственность внутри семьи распределяется неравномерно. К примеру, вся нагрузка лежит на муже, жена сидит дома, не развивается, а муж ищет поддержки на стороне. Или наоборот, жена как глава семьи взваливает все заботы по зарабатыванию денег, а муж спивается или погуливает.

По мнению психолога центров ресурсной поддержки семьи Алмы Ашабековой, сегодня люди особенно остро нуждаются в бесплатной помощи психологов. Большая работа проведена со школьниками во время семинаров по формированию семейных ценностей. Зачастую дети часто сами приходили за советами.

– Приведу один пример, когда девятиклассница обратилась за помощью, – рассказывает А. Ашабекова. – Ее избил родной отец, а мать не заступилась. С тех пор девочка замкнулась в себе, у нее появился страх перед мужчинами, даже были попытки суицида. И она спрашивает у нас, как ей жить дальше. Вообще, у многих школьников, обратившихся за помощью к психологам, родители находятся в разводе, либо нет отца.

Добавим, что проект «Бақытты отбасы» реализован на средства государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Инициатор и партнер проекта – Верховный суд РК. А реализатором выступило объединение юридических лиц «Союз кризисных центров».

Автор: Жанат ШАЯХМЕТОВА