Счастливые метры

Сразу 144 атыраусца стали обладателями заветных ключей от новых квартир, построенных по программе «Нұрлы жер».

Новые девятиэтажки из красного кирпича в микрорайоне «Нурсая» отстроены за последние полтора года. За короткий срок здесь благоустроена территория новостроек – появились детские игровые площадки, огражденные футбольные поля, все подъезды оснащены пандусами.

Нуржан Сапарова работает учителем начальных классов в школе-лицее №38. Ее педагогический стаж — 32 года.

— В 2015 году я открыла счет в Жилстройсбербанке и начала копить средства на будущую квартиру, — говорит Н.Сапарова. — Не всегда получалось откладывать деньги, но благодаря помощи родственников за три года мы собрали первоначальную сумму. Считаю, что условия кредитования достаточно выгодные — мы собрали 20% от стоимости квартиры сами, а на остальную сумму банк выдал кредит со сроком погашения в течение 15 лет. Причем с хорошими процентами: под пять процентов на первые восемь лет, в течение оставшихся семи лет процент снижается до 4,8. Для сравнения: годовая ставка в банках начинается от 20 процентов. В семье у меня трое детей, старший — студент. Мой муж – ликвидатор Чернобыльской аварии. Я много лет стояла в очереди на квартиру. До сих пор мы жили в арендованном жилье, поэтому сегодня для нас самый радостный день! Наш дом стоит рядом с местом моей работы, что очень удобно, и вообще, все сложилось замечательно!

По словам директора Атырауского филиала «Жилстройсбербанк» Нурбола Курманова, до конца года еще более 500 вкладчиков их банка обретет здесь жилье, и намечается сдача еще восьми 77-квартирных девятиэтажных дома.

— Квартиры хорошего качества, на полу ламинат. Площадь трехкомнатной квартиры составляет 75 квадратных метров, двухкомнатной — 65 и однокомнатной — 35-40 квадратных метров, — отметил Н.Курманов.

— Сегодня в рамках программы «Нұрлы жер» при поддержке «Жилстройсбербанка» выданы ключи от новых квартир 144 жителям. – сообщил, в свою очередь заместитель акима города Ринат Джанглишов. —

Жилищный вопрос очень важен для благополучия граждан. В Атырау строительство жилья идет хорошим темпом. Активное строительство жилья ведется также в микрорайонах Береке, Талгайран,

Алма ТУРГАНОВА