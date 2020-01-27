Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве

«При Министерстве здравоохранения создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане РК могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. При выявлении таких симптомов как головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание просим незамедлительно звонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения», — отметили в министерстве.