Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве

Общество
15

«При Министерстве здравоохранения создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане РК могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. При выявлении таких симптомов как головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание просим незамедлительно звонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения», — отметили в министерстве.

Administrator

Related Posts

26 января 2020 0

15 лет в колонии проведут пятеро горожан, закопавших в землю живого человека

23 января 2020 0

За год 6 359 молодых атыраусцев получили постоянную работу

22 января 2020 0

Монтессори — кабинет открылся в дошкольном учреждении Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *