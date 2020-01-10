Последнее предупреждение

Изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. 27 декабря 2019 года подписан закон, по которому теперь за «скандалы» будут арестовывать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена.

Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших. А за рукоприкладство и причинение физической боли административный арест (до 20 суток) остался (статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях).

– Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение. Здесь логика проста. Раньше «дебошир» платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети. Важно знать, что предупреждение – это лишь альтернативный вид наказания. Если второй раз, то уже предупреждения не будет, – пояснили в пресс-службе МВД Республики Казахстан. – В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Все зависит от обстоятельств конкретного дела.

Лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили вину за причиненный вред.

Теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи.

Если налицо систематические избиения, то это уже статья 110 УК «Истязание», в которой санкция части первой – до двух лет лишения свободы, а части второй – от четырех до семи лет лишения свободы.

Светлана НОВАК