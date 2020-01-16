Подрядчик оказался недобросовестным

После выхода статьи «В экс-СТГ зимуют бомжи», опубликованной в №2 «Прикаспийской коммуны» от 10 января, мы получили комментарий заместителя акима города Атырау Улугбека Тналиева.

– Здание до сих пор находится на балансе гимназии №38, как сейчас называется СТГ. Пустующая территория бывшего детского сада, в свое время переоборудованного под гимназию, охраняется тремя сторожами, двое из которых работают в ночное время. Также ведется видеонаблюдение шестью камерами. Территория действительно открыта, но доступа в здание бомжам и бездомным людям нет, – прокомментировал он.

На данный момент объект простаивает по вине недобросовестных подрядчиков. Если есть заинтересованные предприниматели, желающие взять проект в рамках государственно-частного партнерства, акимат готов обсудить данный вопрос.

Марина КУАНЫШЕВА