Памяти врача

В Атырау торжественно установили памятную доску на здании областной детской больницы отличнику сферы здравоохранения РК, признанному врачу, посвятившей большую часть своей жизни медицине, Алие Карасаевой.

В торжественном мероприятии, на котором присутствовали родственники, друзья, коллеги врача с именем, выступила с речью заместитель акима Атырауской области Айгуль Ажгалиева.

— Известный деятель, профессионал, обладающий высокими человеческими качествами, заслуживший уважение и настоящий авторитет в обществе честным трудом, честным отношением к людям, Алия Карасаева 35 лет посвятила труду в сфере здравоохранения, — сказала Айгуль Ажгалиева. — Не случайно памятная доска установлена именно на стене областной детской больницы, ведь 27 лет Алия Орынгаликызы трудилась именно здесь, из них 11 лет — в качестве руководителя. За это время областная детская больница достигла высоких показателей и достижений. Алия Орынгаликызы внесла большой вклад в становление кадров больницы.

В торжественной обстановке мемориальную доску открыли почетный гражданин г. Атырау, общественный деятель Токен Жумагулов и ветеран сферы здравоохранения Майя Тилесова.

– Вместе с Алией Орынгаликызы я проработал не один год и врачей, подобных ей, я в жизни не встречал. Будущему поколению, молодым врачам нужно рассказывать о таких людях, ставить их в пример, — сказал Токен Жумагулов.

Отец Алии Карасаевой, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Атырауской области Орынгали Карасаев поблагодарил присутствующих за память. Он рассказал, что работа была для дочери вторым домом, в которую она вкладывала всю свою душу. Она часто говорила о том, что врач не должен допускать ошибок, потому что люди доверяют им самое ценное — здоровье. И всегда старалась следовать этому, честно и профессионально выполняя свою работу.

Жанат ШАЯХМЕТОВА