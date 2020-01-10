Ответ — круглосуточно

Контакт-центр «Правительства для граждан» по телефонному номеру 1411 перешел на круглосуточный режим работы. Проконсультироваться с операторами контакт-центра можно в любое время суток без выходных, включая праздничные дни.

Как пояснил пресс-секретарь Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» по Атырауской области Нурлыбек Бактыгалиулы, по короткому номеру 1411 можно получить консультации по вопросам оформления пенсии и пособия, государственного пособия многодетным семьям, адресной социальной помощи, портала социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения, а также приема заявок на онлайн-психологическую консультацию лиц, воспитывающих детей-инвалидов.

— В контакт-центр по вопросам социального обеспечения обращаются около пяти тысяч человек в день, — говорит заместитель председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Биржан Жунусов. — Людей больше всего интересуют вопросы пенсионного и социального обеспечения, назначения ежемесячного пособия многодетным семьям и АСП.

Перед посещением ЦОН можно обратиться в «Сall-центр», чтобы уточнить свой статус и необходимый пакет документов для оформления социальных услуг.

Задать вопросы касательно социального обеспечения можно также по электронной почте info@info.mintrud.kz и через web-портал www.info.mintrud.kz.

Светлана НОВАК

Фото пресс-службы ЦОН