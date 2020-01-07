От юбиляра юбиляру

Знакомьтесь, Хисмет Мажитов — еще один призер розыгрыша, прошедшего в канун нового года среди подписчиков «Прикаспийской коммуны». За новеньким пылесосом в нашу редакцию Хисмет агай пришел вместе со своим 14-летним сыном Айтжаном.

— «Прикаспийскую коммуну» читает вся наша семья, с ней связана жизнь нескольких поколений, — рассказывает в беседе с нами Хисмет Мажитов. — В старые добрые времена ее приносили почти в каждый дом, да еще три раза в неделю. Старейшая газета, издающаяся почти сто лет, продолжает идти в ногу со временем, знакомит читателей с разнообразной информацией. С удовольствием читаю статьи о культурной жизни области. Новость о том, что стал счастливым подписчиком газеты «ПК», узнал случайно, когда увидел свою фамилию среди призеров. Не ожидал! Всей семьей обрадовались, что новый год начался с хороших новостей.

Хисмет агай родился в ауле Манаш Новобогатинского района, после окончания школы приехал в Гурьев, где и остался жить. Сегодня любящий многодетный отец и дедушка находится на заслуженном отдыхе, а 21 апреля ему исполнится 80 лет. По словам нашего читателя, формат газеты очень содержательный. А особенно ему нравятся зарисовки про людей, статьи на тему духовности.

— От всей души хочу поздравить всех работников редакции с юбилеем газеты, пожелать новых творческих успехов! Острого вам пера, объективности и смелости, удачи и успехов в нелегком журналистском труде. Так держать, газета, ведь тебя читают и ждут! Пишите больше рассказов об интересных людях, ведь узнавать новое о своих земляках всегда интересно. Хотелось бы также увидеть на страницах еще больше объективных критических статей и исторических рассказов о казахских батырах, — пожелал Хисмет Мажитов.

Динара КАНБЕТОВА,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА