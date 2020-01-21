Охотники получили разрешение на отстрел более 900 волков

Как проинформировал «ПК» начальник отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Азамат Абигалиев, в 2019 году было выдано 1030 разрешений на отстрел волков. В прошлом году за разрешениями в госорган обратились 702 охотника, из них 447 дали «добро», а 255 отказали. Каждому охотнику даются путевки на отстрел от одной до трех особей. Был выбран весь лимит.

На нынешний год на Атыраускую область выделен лимит на отстрел 903 особей волка, который действителен с 14 января до 25 декабря 2020 года.

Напомним. Волк входит в перечень видов животных, численность которых регулируется государством для охраны здоровья людей, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде.

Светлана НОВАК