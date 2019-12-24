О тех, кто нас бережет

Общество
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Зачем наша молодежь идет работать в полицию? Конечно, желание стать стражем порядка звучит в теории похвально: полицейский мундир носят люди с обостренным чувством справедливости, желающие искоренить преступность и поменять общество к лучшему. Но это в теории. А в жизни? Как само общество относится к людям в погонах? Почему большинство из нас старается избегать общения с теми, кто, по сути, должен обеспечивать наше спокойствие?

Недавний опрос среди населения Казахстана, проведенный крупным республиканским изданием, показал, что более половины граждан – 60% — относится к родной полиции с недоверием и старается держаться от нее подальше. Почти каждый десятый из респондентов заявил, что полицейских боится больше, чем преступников, и лишь каждый двадцатый доверяет им полностью.

Кстати, как давно вы смотрели «Место встречи изменить нельзя» или перечитывали «Эру милосердия»? Большинству поклонников картины, возможно, и неизвестно, что в повести братьев Вайнеров, по которой был снят фильм, Глеб Жеглов был, скорее, отрицательным героем. По замыслу авторов книги, Жеглов воплощал собой жестокость и произвол сталинской эпохи и был человеком прошлого, исповедующего «мораль войны», якобы уже ненужной в послевоенное время. Но гений актера Высоцкого, так пронзительно живо сыгравшего экранного Жеглова, превратил отрицательного героя в исключительно положительного. Жеглов в исполнении Владимира Семеновича беспощаден к преступникам или к тем, кого он считает преступниками. Он не очень-то верит в пресловутую «эпоху милосердия» и в перевоспитание преступников средствами высокой морали, поэтому готов всю свою жизнь посвятить священной для него войне. Он презирает мещан, этих пугливых корыстолюбивых людишек, благодаря трусости и жадности которых преступники ходят по земле и творят свое грязное дело. Но с обычными, честными людьми Жеглов добр и великодушен, он их любит до самопожертвования. Когда у соседки Шарапова, матери пятерых детей, украли продуктовые карточки, Жеглов без раздумий отдает ей свои и шараповские карточки за месяц. И встречает ответное радушие, уважение и любовь простых людей.

Берите с него пример, будущие «гуровы» и «шараповы»!

Конечно, нынче и время другое, и образ воров изменился. Давно нет среди них шепелявых «кирпичей» и необразованных «манек-облигаций», считающих, что консерваторий – это краснознаменный комбинат по выпуску консервов. Но вор – он и в автобусе, и в министерстве вор. И место ему – в тюрьме. А это – главная заповедь капитана Жеглова.

…Тем, кто уже носит полицейский мундир, рекомендую выучить «Шесть правил Глеба Жеглова». Следуя им, вы наверняка повысите доверие населения. К слову, пятое правило Жеглова гласит: «Даже «здравствуй» можно сказать так, что смертельно оскорбишь человека». Верно, господа полицейские? Тогда дайте бой статистике, согласно которой каждый десятый казахстанец больше боится стражей порядка нежели преступников.  

Болат АБУОВ

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