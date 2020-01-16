Новый ФОК в далеком селе

Очередной социальный объект появился в Жылыойском районе.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Майкомген Жылыойского района.

Двухэтажное просторное здание ФОКа площадью свыше 600 квадратных метров оснащено всем необходимым для организации спортивных секций бокса и борьбы, а также игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Пропускная способность универсального игрового зала 36 человек за игру, в залах бокса и борьбы могут тренироваться до семи человек одновременно. По регламенту в новом ФОКе жители села смогут тренироваться в шесть смен.

В селе Майкомген живут 1183 человека. Есть новый детский сад и семейно-врачебная амбулатория. В этом году планируется построить почти пять километров дороги до районного центра.

– В нашем селе были две проблемы, – старая школа и отсутствие спортивных сооружений, – говорит аким Майкомгенского сельского округа Марат Кабиденов. – Одна из них уже решилась за счет программы «Игілік» ТОО «Тенгизшевройл». Теперь нефтяники обещают решить вопрос со школой.

Напомним, что по области Жылыойский район является одним из самых результативных по части спорта.

Марина КУАНЫШЕВА