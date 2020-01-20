Небольшое землетрясение на Тенгизе

Общество
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В понедельник рано утром  сейсмическая активность была зарегистрирована в Жылыоском районе на  Тенгизком нефтегазовом месторождении.

 «На персонал и производство Тенгизского месторождения сейсмическая активность воздействия не оказала.  Месторождения Тенгизское  и Королевское  находятся в геологически устойчивом регионе, на расстоянии примерно в 600 км от любых из известных границ активных плит или сейсмических поясов. По наблюдениям ТШО проседание и микро-сейсмичность на месторождениях Тенгизское и   Королевское находится в безопасных и стабильных уровнях», — сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

Напомним, в настоящее в время на Тенгизе добывается около 28 млн. тонн нефти. Идет расширение мощностей предприятия. После завершения работ объем добычи нефти достигнет 39 млн. тонн в год.

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