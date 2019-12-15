Мультипликационный эффект

В рамках Года молодежи в Атырау прошел форум выпускников проекта «Samgaý». Организаторами международного мероприятия выступило ОО «Сообщество молодежных работников» при поддержке Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в Казахстане и управление по вопросам молодежной политики Атырауской области.

В течение трех дней молодые люди нефтяного региона в возрасте от 14 до 29 лет учились быть успешными, приобретали жизненно важные навыки, которые в дальнейшем помогут им в обучении, трудоустройстве, в общении с людьми и даже в семейных отношениях. Тренеры международного класса из Беларуси, Армении, России, а также коучи республиканского уровня в рамках форума провели в малых группах мастер-классы, мотивационные сессии, а также обучали ораторскому искусству.

По словам программного менеджера по развитию детей и подростков ОО «Сообщество молодежных работников» из Нур-Султана Айдара Хамита, проект «Samgaý» получил самую серьезную поддержку именно в Атырауском регионе.

– Поэтому у нас появилась возможность провести форум в таком масштабе, – говорит менеджер. – В этот раз в молодежном проекте приняли участие две тысячи человек. Обучение прошли сотрудники молодежных ресурсных центров города Атырау и районов, специалисты молодежных организаций из Кызылорды, Актобе, Мангистауской области, Уральска, Караганды. А самое главное, мы охватили и все восемь районных центров вашей области.

Кроме того, представитель общественного объединения озвучил и проблемы в работе молодежной политики. По его мнению, в Казахстане, к сожалению, молодежная политика воспринимается как некий трамплин для карь­ерной лестницы.

– Вопрос текучести в молодежных организациях сегодня стоит очень актуально, – говорит А. Хамит. – Наша цель – донести до молодых людей, что данная деятельность должна рассматриваться ими как основная профессиональная сфера. Например, я сам начал заниматься делами молодежи еще в студенческие годы. Сегодня мне 30 лет, и это моя основная работа. Да и все мои коллеги, прибывшие сюда, тоже работают в этой сфере уже много лет.

Член международной гильдии тренеров департамента молодежи cовета Европы, эксперт Юлия Станкевич из Беларуси, курировавшая в это время работу выпускников форума, работает с молодыми людьми уже 17 лет.

Интересен тот факт, что несмотря на казахоязычную аудиторию, международный эксперт не чувствовала языкового барьера.

– Вы знаете, я работаю со многими разноязычными группами, поэтому меня это не смущает, – поясняет белорусский тренер. – Здесь главное – готовность слушать и слышать друг друга. В этом плане важно само отношение к обучению, желание общаться. По словам Юлии, в Атырау она уже во второй раз, и особенность местной молодежи – любознательность, открытость и мотивация к росту.

Отметим, что тренинги Ю. Станкевич в Атырау прошли 21 мастер-тренер, которые должны создать мультипликационный эффект, дальше обучая других и освещая проект через социальные сети «Фейсбук», «Инстаграмм». Это очень важно для внедрения молодежной программы в Казахстане.

В завершение работы международного форума выпускники проекта «Samgaý» получили сертификаты.

Анжелика КИМ