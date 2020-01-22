Монтессори — кабинет открылся в дошкольном учреждении Атырау

Городской детский сад № 21 «Золотой ключик» стал одним из первых дошкольных учреждений, перешедших на инклюзивное образование. Создавая уют, комфорт и среду для всех детей, независимо от уровня их развития.

По словам заведующей детским садом «Золотой ключик» Сауле Кульжановой, в рамках инклюзивного образования в прошлом году они открыли коррекционную группу. Сегодня в ней занимаются 12 особенных детей. А на днях при спонсорской поддержке в группе появилось комплексное монтессори-оборудование, помогающее детям, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включиться в общую систему дошкольного образования.

«В рамках инклюзивного образования не ребенок должен приспосабливаться к процессу обучения, наоборот – характер и темп обучения подстроиться под нужды ребенка. Подобная педагогика предназначена, в основном, для детей с ограниченными физическими возможностями. Кабинет Монтессори, в котором мы очень нуждались, помогла приобрести компания NCOC. Мы очень им благодарны» — отметила Сауле Кульжанова.

Динара Канбетова

Фото предоставлено управлением образования