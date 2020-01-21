Молодежный «стартанул»

В Атырау началось строительство Молодежного парка, о котором говорилось последние три года. И буквально на днях наконец-то на месте сооружения зашумели моторы самосвалов, бульдозеров и погрузчиков, появились рабочие.

Само строительство парка, прозванного в народе «банановым» – из-за вытянутой формы косы вдоль береговой линии в районе Атырауского госуниверситета имени Х. Досмухамедова, было широко анонсировано еще в 2018 году. Сооружение ведется за счет средств компании НКОК по программе социально-инфраструктурных проектов. Заказчик проекта –областное управление строительства, подрядчик – ТОО «БатысАльянсСтрой». Сроки строительства: начало – январь 2020 года, завершение – январь 2021 года. По ранее озвученным данным управления строительства, проектно-сметная документация разработана, также получено положительное заключение госэкспертизы. Ранее сообщалось, что предварительная сметная стоимость парка составляет 3 млрд 959 млн 955 тыс. тенге.

По прибытии на место строительных работ нас встретила масса снующих самосвалов «КамАЗ», груженных землей. Они высыпали его на обозначенные площадки, а потом уезжали, чтобы снова загрузиться. Погрузчики и бульдозеры неспешно выравнивали весь этот грунт, превратившийся в месиво после растаявшего снега. Рабочие же в голубовато-серых спецовках забивали колья для будущего ограждения места стройки. Обойдя прибрежную косу, мы направились в сторону так называемого штаба, где находится мозговой центр стройплощадки. Как правило, это железный вагончик, где собираются мастера да прорабы. «Штаб» разместился по соседству с эллингом-базой байдарочников и гребцов каноэ. Начальник участка по строительству ТОО «БатысАльянсСтрой» Серик Асанов сообщил нам, что работы начались 9 января текущего года.

– Мы только приступили к земляным работам, производим ограждение территории строительной площадки, порядка 100 самосвалов ежедневно производят засыпку ее грунтом. Работа идет в интенсивном режиме. Планируем уже в конце февраля – начале марта начать бетонные работы. Пока здесь работают 20-30 человек. В фазе активных строительных работ будет привлечено порядка 80-100 человек. Этого будет достаточно для выполнения строительного объема, – отрапортовал нам Серик Асанов.

Прежде появлялась информация о том, что в парке будет построено колесо обозрения высотой 45 метров, примерно с 12-этажный дом. Но, как выяснилось, этот вопрос пока до конца не решен, не ясно – будут его сооружать или нет. Как сообщил начальник участка, есть опасения, что колесо обозрения слишком уж высокое и может не выдержать ветровую нагрузку в данной точке, которая сильно обдувается. Он также проинформировал, что в парковой зоне планируется соорудить шесть фонтанов, из которых два круглых и четыре трапециевидных. Кроме того, еще построят пешеходный фонтан змеевидной формы протяженностью 650 метров и шириной 30 сантиметров.

В проекте предусмотрены и пешеходные дорожки из брусчатки со скамейками (всего 249 единиц), беговая дорожка, четыре вида навесов для отдыха, две игровые зоны для детей с аттракционами, три карусели. Что касается озеленения, то запланировано высадить 996 саженцев и уложить 36,5 тысячи квадратных метров газона. Что касается уличного освещения, в парке установят 182 единицы опор освещения, каждая высотой шесть метров.

И хотя сроки окончания работ определены как январь 2021 года, однако представитель подрядной организации заверил, что строительная компания намеревается закончить объект раньше, то есть до наступления холодов, приблизительно в октябре 2020 года. Для того чтобы запустить фонтаны, необходимо будет проверить их работу и техническое состояние. Будем надеяться, что эти планы осуществятся как можно скорее.

Тимур КАЗИЕВ