Мой дом, моя Родина

Алға, Қазақстан!

Кто бы что ни говорил, но в молодежи живет патриотизм! И для нас – честь с уверенностью, гордостью заявить, что мы являемся гражданами Казахстана. И очень скучаем, когда мы – за пределами страны.

Буквально недавно побывав в Астрахани, которая хоть и находится недалеко, и все же заграница, мы, студенты из Атырау, Нур-Султана и Алматы, тосковали по родной земле и по родному языку.

Отмечу вот какой случай: недавно в университете, поднимаясь по этажам в свой корпус, мы с подругой приложили к сердцу ладонь и вдруг запели Гимн. Дело в том, что на каждом этаже висит Флаг Казахстана. Как было радостно на душе, когда совершенно случайные студенты подпевали вместе с нами, а проходившие мимо нас преподаватели одаривали теплой улыбкой. И это на самом деле очень круто!

Сегодня Республика Казахстан является молодой державой, численность населения составляет около 18 миллионов человек. Мы занимаем девятое место по площади по всему миру. Мы – многонациональное государство.

И можно с уверенностью заявить, что Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди других стран мира. Я горжусь своей родиной. Алға, Қазақстан!

Дана Ибрагимова, студентка второго курса АГУ им. Х. Досмухамедова.

Что значит для меня независимость?

Я родилась в независимом Казахстане и никогда не знала, что такое дефицит. Когда родители рассказывали про жизнь КазССР, я всегда слушала с недоумением. Неужели это все было каких-то 28 лет назад?! Многого стоило нашему народу обрести независимость. Но, несмотря на все тяготы судьбы, казахстанцы выстояли. Мы – молодое государство, нас знают во всем мире. Бои наших спортсменов ждут с нетерпением, наши артисты получают зарубежные награды. Невзирая на все наши победы, Казахстан, уверена, еще не раскрыл весь свой потенциал. У нас все ещё впереди!

Аружан Ажимкулова, студентка АГУ им. Х. Досмухамедова.

Возможность выбирать

Бывают же такие моменты в жизни, когда подросток, являясь достаточно взрослым, зарабатывая, может обес­печивать себя самостоятельно и начинает жить отдельно от родителей. То же самое можно сказать про нашу страну, которая является одной из молодых. День Независимости является не только напоминанием того, что Казахстан объявил всему миру о своем суверенитете, но и приятным «подарком», внутри которого скрываются заветные два дня отдыха.

По моему мнению, независимость означает не только, то, что мы получили какой-то национальный праздник. Это – способность самостоятельно определять цели, задачи и методы их достижения, решать вопросы и проблемы. Мы также получили возможность свободы выбора того или иного поведения. Это и есть независимость.

Бибатыр Бисешов, студент АГУ им. Х. Досмухамедова

Наш дом

В первую очередь, это день нашей Родины, великое государство с богатой историей и неповторимой природой. Если погрузиться в историю Казахстана, то потребовалось около двух сотен лет, чтобы получить свою независимость. С древних времён предки защищали наши земли от набегов джунгар. Казахский народ также принимал участие в годы Великой Отечественной войны, являясь частью единой страны. Наши герои знают, что такое потеря.

Современный Казахстан – независимое, демократическое государство с планами на будущее. Сегодня мы смело заявляем о себе, о своих правах и целях.

Даже уезжая из страны, каждый из нас знает свою историю и гордится ею. Осенью этого года, уехав на неделю в Россию, поняла, насколько мы все разные. Мы представили нашу Республику Казахстан с помощью видео, и каждый зритель ощутил атмосферу дружбы и патриотизма. Где бы мы ни находились, всегда будем за наш Казахстан.

Мой независимый Казахстан – это мой дом, моя Родина!

Дария Досболова, студентка АГУ им. Х. Досмухамедова.



