«Мама» — главное слово

Дильда Матайкызы родилась в многодетной семье мудрого имама Матая. Скитания семьи Дильды Матайкызы, пытавшейся избежать репрессий — от поселения в Магнитогорске до переселения в 1936 году в Узбекистан, счастливое возвращение на родину, где вновь последовал донос односельчанина на отца. Будучи школьницей, она написала письмо председателю Верховного Совета СССР Калинину, в котором просила отпустить отца. И он был освобожден. В числе девушек-отличниц после восьмого класса Дильду послали учиться в военное медицинское училище в Душанбе, а спустя четыре года — на практику в Термез, здесь и произошла ее встреча с будущим мужем Нургали, сыном Тасмагамбета, после фронта служившим в Туркестанском военном округе. В 1948 году Дильда апа из Узбекистана приехала с супругом в село Новобогат. Так что, мы с Дильдой апа из одного аула.

В 50-х годах Дильда апа работала народным доктором – была и терапевтом, и педиатром, и роды принимала. Единственный врач на 500-600 жителей домов аула Новобогат. На работе — семь дней в неделю, не считаясь со временем. В слякоть по всему районному центру ходила по вызовам к больным людям в грубых резиновых сапогах. Ответственный доктор пришелся по душе сельчанам. Они боготворили ее за чуткость, мудрость, профессионализм. Все говорили: «Тасмагамбет келин (сноха) — находка для нашего аула». Да, так оно и было.

Мы работали вместе с Имангали Нургалиевичем, и он часто говорил про меня: «Наш Нуреке никого не боится, а боится только моей мамы». В детстве она делала мне прививки, уколы. По характеру Дильда апа была упертая, все, за что бралась, всегда доводила до конца. Сначала, когда она пришла в дом мужа, не говорила по-казахски, но язык выучила быстро, за 3 месяца. Сначала свекровь не хотела ее отпускать на работу, желала, чтобы сноха только по дому помогала, чай разливала. Свекор, достопочтенный Тасмагамбет, всегда занимал сторону снохи, поэтому она нашла выход из положения. Дильда Матайкызыпродолжила лечить людей. С раннего утра, часов в семь, уходила на работу, а после 10-11 часов прибегала домой, готовила еду, кипятила молоко, разливала чай. И снова спешила на помощь к больным людям. Дильда апа всегда с почтением относилась к родителям мужа. Не зря все говорят, что женщинам и девушкам надо брать пример с Дильды апа, учиться у нее. Сейчас у нас много говорят о необходимости духовного возрождения, а ДильдаМатайкызы всегда так жила, без лозунгов. В своих воспоминаниях, в статьях, книгах она давала мудрые советы женщинам, девушкам.

Особо хотел бы отметить, что Дильда Матайкызы любила людей, природу, землю. Посаженные ее руками растения обязательно приживались. Мы жили по соседству, и я видел, что у нее во дворе росли цветы, березы, сосны. Она могла буквально вдохнуть в жизнь в любое фактически безнадежное дело. Наверное, это от того, что она сама любила жизнь.

И еще один маленький штрих: когда мы работали вместе с Имангали Нургалиевичем, он — акимом области, я — заместителем, то я не переставал удивляться, как при такой огромной загруженности он находил возможность увидеться с мамой. Побыть вместе хотя бы несколько минут. Поздним вечером, ближе к 23 часам, спешил к ней. Пили чай, мамин чай особенный, общались. Имангали Нургалиевич и при работе в аппарате Президента, Премьером-министром, Послом в Москве находил возможность приехать к маме.

Нурпеис МАХАШЕВ, почетный гражданин Атырауской области