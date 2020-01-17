Макатский рейс

Свой первый рабочий визит в Макатский район аким области Махамбет Досмухамбетов начал с посещения двух населенных пунктов – Таскескене и Ескене. Прежде эти аулы ассоциировались с узловыми железнодорожными станциями.

Хотим в Атырау!

В ауле Таскескене имеется лишь 12 домов, а в Ескене проживает 258 человек. Раньше там жили одни железнодорожники, но позднее сюда перебрались люди других профессий.

На встрече с сельчанами глава региона внимательно выслушал их просьбы и пожелания. Местные жители сообщили ему, что сейчас хорошо оплачиваемой работы на железной дороге практически нет – сказались всякого рода реорганизации, сокращения и пертурбации. А раз отсутствует работа, то нет и перспектив на достойную жизнь. Поэтому сельчане высказали коллективную просьбу о переселении их в Атырау.

– Раньше мы работали в структуре КТЖ, где были созданы все условия. Теперь работы нет, а многие наши дети переехали в город. Те, кто здесь остался, не имеют нормальных условий для проживания, – посетовали селяне.

Махамбет Досмухамбетов поддержал просьбу сельчан, дав поручение ответственным лицам рассмотреть все аспекты законности переселения.

…И возник детсад

Рабочая поездка акима области Махамбета Досмухамбетова продолжилась посещением социальных объектов Макатского района. Не успел начаться 2020 год, а в поселке Доссор на средства компании «Тенгизшевройл» уже построен и готов к эксплуатации детский садик на 280 мест. Ясли-сад «Ботакан» общей площадью три тысячи кв. м обеспечил работой 89 человек. Он оснащен оборудованием, соответствующим самым современным требованиям, в особенности – пищеблок и прачечная. В садике есть музыкальный и спортивный залы, приобретены удобная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия. Благоустроена территория вокруг детского сада – имеются игровые площадки, веранды, дорожки и проезды.

– Необходимо предусмотреть все моменты, связанные с безопасностью, комфортом и развитием детей, – заметил глава региона. – Если объект готов, нужно ввести его в эксплуатацию в срок.

На Аллее молодежи

Рядом с дошкольным учреждением местные власти проложили Аллею молодежи. Они надеются, что пройдет немного времени, и аллея станет любимым местом для прогулок не только молодежи, но и всех жителей и гостей района.

Следующим объектом посещения Махамбета Досмухамбетова стал креативный проект молодежного центра. На сегодня в райцентре Макат реализуется проект по реконструкции неиспользуемого резервуара для питьевой воды под центр для молодежи. Здесь же рассматривается вопрос открытия музея и выставочного центра.

– Этот проект важен для молодежи. А как обстоят дела с вытяжкой, не будет ли проблем? Это же все-таки неприспособленное помещение, – поинтересовался аким области.

Главу региона заверили, что проект безопасен и будет сдан в срок.

Поближе к почте

Махамбет Досмухамбетов также побывал на строительстве жилого многоэтажного дома. Ожидается, что в середине текущего года два 60-квартирных дома будут сданы в эксплуатацию. Это позволит на порядок снизить количество людей, стоящих в очереди на получение жилья. Глава региона также посетил новое здание Атырауского филиала АО «Казпочта». Новый объект, сданный в эксплуатацию в текущем году, удобен для населения. Здесь люди могут получить все необходимые услуги. Кстати, ранее функционирующее здание Казпочты было расположено в труднодоступном районе.

Школа надежды

В районном филиале партии «Nur Otan» глава региона встретился с представителями общественности Макатского района и выслушал все их жалобы и предложения. В частности, житель района Рахим Мухамбетов попросил акима решить вопрос с начальной школой в райцентре Макат. Сегодня здесь обучаются около двухсот учащихся начальных классов. После окончания четвертого класса ученикам приходится переводиться в другие школы района. Р. Мухамбетов просил решить вопрос со строительством дополнительной пристройки к школе. Махамбет Досмухамбетов ответил, что решение данного вопроса требует выделения дополнительных средств.

– Вы знаете, что в области немало учебных заведений с трехсменным обучением, есть и аварийные школы, – сказал аким области. – Мы должны принять во внимание этот вопрос. Все проблемы будут решаться постепенно, и этот вопрос не будет снят с повестки дня.

После встречи с населением района глава региона побывал в той самой начальной школе №2, о расширении которой коллективно просили жители района. Директор школы Руслан Баймукашев ознакомил Досмухамбетова с проектом строительства дополнительного корпуса к существующему зданию. А решение о выделении средств на строительство пристройки будет принято при уточнении областного бюджета.

Работа да дом

Аким области также посетил колледж нефти и газа Макатского района. Это техническое учебное заведение готовит специалистов для нефтегазовой отрасли. Производственные цеха колледжа оснащены всем необходимым оборудованием для подготовки кадров.

Еще одним объектом посещения стал новый участковый пункт полиции. Он недавно открылся в селе Байгетобе. Пункт полиции построен частным предпринимателем и передан на баланс департамента внутренних дел. Здесь имеется не только полицейский участок, но и жилое помещение, в котором проживает участковый. По словам сопровождавших акима руководителей района, такие пункты полиции важны для безопасности населения.

Кстати, между департаментом полиции и руководством области достигнута договоренность о строительстве в Атырау 20 новых участковых пунктов. В ближайшем будущем планируется увеличить их число до 34. Основная причина, по которой потребовались новые участковые пункты полиции, – рост численности населения области.

Подготовил

Тимур КАЗИЕВ