Магауия Чердабаев возглавил Совет ветеранов Атырауского университета нефти и газа

Сегодня в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева состоялась встреча с ветеранами нефтегазовой отрасли региона, на которой был создан Совет ветеранов университета и избран его председатель.

На встрече, проведенной по инициативе ректора Гульзады Шакуликовой, обсуждались вопросывозможного вклада ветеранов в стратегию развития университета. Председателем нового совета стал доктор экономических наук, профессор, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, ветеран университета МагауияЧердабаев. Деятельность ветеранов будет направлена на содействие в организации работы вуза, определению приоритетов. Также они будут проводить встречи с выпускниками школ и студентами, делиться с ними опытом.

«Перед нами задача – развивать научную деятельность университета. Для нас очень важны советы нашего старшего поколения. Совет ветеранов будет собираться раз в месяц», – отметила ректор университета ГулзадаШакуликова.

Сегодня в совете ветеранов университета состоит около сорока человек. Среди них те, кто трудился в нефтегазовой отрасли более 40 лет. Имеют заслуги не только в регионе, но и на республиканском и международном уровнях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B8%D1%8F%D0%A2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87