Ледяная ловушка

В субботу, 11 января, в пригороде Атырау пропали два девятилетних мальчика из микрорайона Водников-2. На поиски детей бросились сотрудники ДЧС и полиции. Информация о пропавших ребятах и их фото быстро распространились в социальных сетях. К сожалению, с детьми случилась непоправимая беда.

Хроника ЧП следующая. Дети, оба 2010 года рождения, ушли кататься на санках. Погода замечательная, выпал долгожданный снег. Но домой ребята не вернулись. Тревожный сигнал о пропавших детях поступил в полицию и ДЧС в 15 часов 47 минут. Санки ребят обнаружили у сточного канала «Теплый».

В 18 часов 45 минут поиски были завершены, и результатов они не дали.

– У нас все равно была надежда, что дети куда-то ушли, – пояснил в понедельник, 13 января, на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области Аскат Ержанов.

Утром следующего дня, 12 января, поиски были возобновлены. Водолазы 7-8 раз погружались в мутную воду сточного канала. Полицейские тоже не сидели сложа руки, осуществляя розыскные мероприятия в других местах. Однако после полудня теплившаяся надежда, что с ребятами ничего страшного не случилось, рухнула. В 15 часов 7 минут сотрудники службы ЧС обнаружили в воде сначала одного ребенка, а в 16 часов 34 минуты нашли тело второго мальчика. Погибших ребят нашли в радиусе примерно 15 метров от места нахождения санок.

Как наказать за выход на лед

Всего за несколько дней 2020 года в регионе погибли в ледяной воде трое детей. Факт более чем вопиющий. Аскат Ержанов на брифинге напомнил о гибели ребенка, имевшей место 4 января в пригородном селе Томарлы-2. Тогда провалились четверо ребят. Один утонул, другой пацаненок сумел выбраться самостоятельно. Участковым полицейским, подвергая свои жизни смертельной опасности, удалось спасти двух мальчиков.

– Оба случая – 4 января и 11 января – произошли в выходные дни, а в такие дни родители дома, – обратил внимание Аскат Ержанов. – Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших детей и хотим достучаться до других родителей. Лед на Урале сейчас очень тонкий. Толщина составляет от 5 см и местами максимально до 10 см. На водоемах в Махамбетском районе лед толщиной 23 см, в поселке Индер – 17 см.

Начиная со становления ледостава, сотрудники ДЧС совместно с полицейскими проводят широкую агитационную работу по безопасности на льду, раздавали профилактические памятки.

– Однако на хрупком льду продолжают сидеть рыбаки, и все на глазах детей, которые думают, что ничего страшного в этом нет, – высказался заместитель начальника ДЧС. – Я сам принимал участие в обоих случаях поиска пропавших детей, и если ко мне подходил человек, то лед начинал сильно трещать.

ДЧС, как уполномоченный орган, ограничен в своих действиях по предупреждению подобных несчастных случаев зимой. Дело в том, что ответственности за выход на непрочный лед Административным Кодексом РК не предусмотрено. Чеэсники намерены поднять этот вопрос в Правительстве республики.

Предостережение

Беспечность чревата трагическими последствиями. Вездесущие мальчишки не могут оценить степень опасности.

– ДЧС обеспокоен сложившейся ситуацией. Да, со школьниками проводятся интерактивные уроки, они вроде понимают, но любопытство берет верх, – поясняет Аскат Ержанов.

В ближайшие дни ожидается потепление. Снежный покров на толщину льда не влияет, чтобы лед был прочным, нужна низкая температура воздуха. И родители должны быть максимально бдительными.

Вместе с тем остро стоит вопрос безопасности на льду взрослых и детей во время крещенских купаний в проруби 19 января. Решается вопрос об определении общественных мест купания. Из-за хрупкого льда, по рекомендации ДЧС, такой обряд не будет проходить на водоемах Исатайского, Макатского и Кызылкогинского районов. В остальных районах и в областном центре места пока изучаются. Выбранные участки будут укрепляться.

– Это (купание в ледяной воде) традиция, и не только православные люди купаются, а для укрепления здоровья, как при моржевании, и мусульмане тоже, – отметил Аскат Ержанов. – Окунаться нужно будет только там, где будет охрана, оборудованы места для обогрева.

Светлана НОВАК