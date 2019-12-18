Курьеру дали «прикурить»

В учреждении УГ-157/9 (мужская исправительная колония) ДУИС по Атырауской области при досмотре передачи от местного жителя, адресованной осужденному за хулиганство и за похищение человека, были изъяты не совсем обычные сигареты.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, внутри сигарет обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

– Да, у нас предотвращена попытка доставки и передачи запрещенных предметов в количестве 20 штук. Данный факт был обнаружен благодаря бдительности сотрудников оперативного и режимного отделов учреждения колонии, – сообщил заместитель начальника УГ-157/9 Ринат Кабесов.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, в отношении «курьера» марихуаны возбуждено уголовное дело.

Автор: Светлана НОВАК

Фото из открытых источников