Кто ты, человек года?

Под занавес года Атырауский городской акимат подвел итоги, определив лучших в номинациях «Жыл адамы-2019» («Человек года-2019»). Данный проект отмечает людей, добившихся наибольших успехов в своей сфере.

По словам заместителя акима г.Атырау Рината Джанглишова, проект «Жыл адамы», завоевавший уважение и доверие у населения, проводится на протяжении десяти лет.

— Важно, чтобы труд человека, его достижения признавали, чтобы успех не остался незамеченным. Признание дорогого стоит. И, конечно же, это очень приятно в эмоциональном плане, оно окрыляет человека, дает ему новые силы для труда, творчества. Радостно видеть, что лучшие в своем деле доказывают свой профессионализм, а обычные граждане становятся героями нашего времени, — сказал Ринат Джанглишов.

Итак, «Лучшим государственным служащим» признан руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Айдар Нуралиев. «Лучшим работником культуры» назван режиссер-постановщик Академического Казахского драматического театра имени Махамбета Жаннат Телтаев. Преподаватель казахского языка и литературы средней школы №35 имени Х. Ергалиева г. Атырау Нургуль Кубиева признана «Лучшим учителем» уходящего года, а «Лучшим спортсменом» стал боксер, член национальной сборной Казахстана, мастер спорта Аманат Сабыргали.

Награду лучшим в своей отрасли вручил почетный гражданин г. Атырау, председатель городского совета ветеранов Алипкали Бекешев.

Этнограф, деятель культуры РК Абат Кенжегалиев вручил статуэтку и ленту «Лучшего полицейского» капитану Ануару Куспанову. Офтальмолог Атырауской областной офтальмологической больницы Аида Молдашева стала врачом года. Генеральный директор ТОО «Нуркапстройгаз» Нуролла Каримов стала строителем года. Заведующая сектором городского отдела занятости и социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанылсын Сидалиева была признана «Лучшим работником социальной сферы».

«Лучшим предпринимателем» был назван Айбар Джаниязов, а среди работников пера и микрофона лучшим журналистом признан Каршыга Кушеков. «Лучшим работником сельского хозяйства» названа директор крестьянского хозяйства «Сагиева» Аксулу Сагиева. «Лучшим работником коммунальной сферы» признан директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов.

Награды победителям вручил почетный гражданин Атырауской области Жайлы Умирбекова.

Директор Атырауского политехнического колледжа, депутат городского маслихата Бакыт Шеркешбаева признана депутатом года. Почетное звание «Активный депутат» заслуженно получила депутат городского маслихата, директор Атырауского городского родильного дома Гульзейнеп Дюсупова.

Лучшим в своей сфере был признан и Нурбол Курман — депутат городского маслихата, директор Атырауского филиала АО «Жилстройсбербанк». Всем троим награду вручил секретарь городского маслихата Адильбек Зайдуллин.

Награды «За мужество» капитану противопожарной службы Азамату Жакупову, лейтенанту полиции Рустембеку Сундутову вручил заместитель акима города Атырау Ринат Джанглишов.

И, наконец, «Человеком года» была признана журналист Турсын Калимова.

Поздравляем победителей с достойной наградой!

Марина КУАНЫШЕВА,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА