Кто и как ограбил АЗС на Датова сообщили в полиции

«Как стало известно в ходе досудебного расследования, план материального обогащения преступным путем мужчины, ограбившие 9 января АЗС по улице Датова, продумали заранее.

Средством передвижения преступной группы стала автомашина Lada21101, состоящая на иностранном учете. В случае завладения крупной суммой, подозреваемые планировали выехать за пределы страны. Именно автомобиль с иностранным номером, не состоящий на учете в Казахстане, затруднил ход расследования. Однако с помощью камер видеонаблюдения оперативникам удалось выйти на след и задержать разбойников в течение суток. В салоне авто были обнаружены деньги, травматический пистолет, маски. Досудебное расследование продолжается по статье 192 ч. 2 УК РК (Разбой)», — рассказали в пресс-службе ДП региона. Напомним, разбойное нападение на АЗС в областном центре по улице С. Датова было совершено 9 января в 05:40. Двое мужчин, угрожая оператору, забрали из кассы и сейфа деньги в сумме 268 тысяч тенге. Для расследования ограбления была создана оперативная группа. Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Они и помогли вычислить и задержать грабителей. Ими оказались двое — житель Жылыойского района, 1994 года рождения, и житель Атырау, 1995 года рождения. В отношении них санкционирован арест.