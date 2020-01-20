Крещение: горожанам окунуться помогали сотрудники ДЧС

В Атырау 21 сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям области помогал атыраусцам окунуться в прорубь на Уралею

«Крещенские купания в Атырау сегодня начались в 11 утра сразу после Крестного хода и освящения воды. Проруби на реке Урал были подготовлены в трех местах, где можно было без проблем спуститься к воде. А также могла подойти техника. К каждой проруби проложили деревянный настил. Были подготовлены палатки, где можно было переодеться и попить чая. В связи с тонким льдом люди к проруби подходили по одному. Окунуться им помогали сотрудники ДЧС. Всего на реке весь день дежурил 21 наш сотрудник. На берегу дежурили также сотрудники Центра медицины катастроф и две кареты скорой помощи», — рассказали в пресс-службе департамента по ЧС региона.