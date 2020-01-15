Когда государственный как родной

В рамках республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала» атырауские школьники и учитель казахского языка из сельских школ были награждены дипломами и благодарственным письмом. Торжественная церемония прошла во Дворце школьников в городе Нур-Султане.

Обладателями дипломов республиканского проекта в этот раз стали ученики районных школ: восьмиклассник из Макатского района Евгений Балуев, семиклассница Татьяна Шушуева из Курмангазинского района. Благодарственное письмо также получила учитель казахского языка Индерской школы Куляш Кокоз.

– Государственный язык – это «социальный лифт» для молодежи, строящей успешную карьеру, стремящейся к высоким достижениям. И в Казахстане таких примеров тысячи, – говорит Куляш Кокоз. – Даже не надо далеко ходить, сегодняшние дипломанты – и Женя, и Таня, возможно, в будущем станут министрами, акимами, дипломатами. И сегодняшний успех в культурно-просветительском проекте – это успех всего Казахстана. Поэтому хочу от всего сердца поблагодарить ребят за любовь к казахскому языку.

Евгений Балуев был отмечен в номинации «Асыл сөз», Татьяна Шушуева – в номинации «Sen de bir kirpish dúnıege…», а Куляш Кокоз за эффективную методику обучения государственному языку.

Напомним, проект «Мың бала», который реализуется в рамках общенационального проекта «Қазақтану» с 2015 года по инициативе АНК, проходит во всех регионах Казахстана и призван сблизить детей через укрепление дружбы и единства подрастающих граждан и будущих хозяев страны посредством знания государственного языка, познания культуры и обычаев казахского народа.

Анжелика КИМ,

фото предоставлено пресс-службой КГУ «Қоғамдық келісім»