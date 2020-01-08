Как изменятся размеры пособий и пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года вводится ряд нововведений касательно размеров пенсионных и социальных выплат.

Так, по информации руководителя отдела пенсионного и социального обеспечения департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области Курманай Калиевой, с нового года в Казахстане прожиточный минимум увеличился на 1500 тенге и составляет 31 183 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) составляет теперь 2651 тенге. Минимальная заработная плата не изменилась и составляет 42 500 тенге. Минимальная пенсия составляет 38 636 тенге. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге. Максимальный размер базовой пенсионной выплаты – 31 183 тенге.

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2020 года повышаются на 7% от получаемого размера.

Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий, в 2020 году не может превышать 46-кратного МРП (121 946 тенге).

Неизменным остается назначение пенсионных выплат по возрасту: мужчинам – по достижении 63 лет, женщинам – 59,5 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 лет (женщины, родившиеся с 1 января 1961 года по 30 июня 1961 года);

с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет (женщины, родившиеся с 1 июля 1961 года по 31 декабря 1961 года);

с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет (женщины, родившиеся с 1 января 1962 года по 30 июня 1962 года);

с 1 января 2023 года – по достижении 61 года (женщины, родившиеся с 1 июля 1962 года по 31 декабря 1962 года);

с 1 января 2024 года – по достижении 61,5 года (женщины, родившиеся с 1 января 1963 года по 30 июня 1963 года);

с 1 января 2025 года – по достижении 62 лет (женщины, родившиеся с 1 июля 1963 года по 31 декабря 1963 года);

с 1 января 2026 года – по достижении 62,5 лет (женщины, родившиеся с 1 января 1964 года по 30 июня 1964 года);

с 1 января 2027 года – по достижении 63 лет (женщины, родившиеся с 1 июля 1964 года по 31 декабря 1964 года).

Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

Размеры государственных социальных пособий повышаются в связи с увеличением размера прожиточного минимума (ПМ).

С 1 января 2020 года повысится размер прожиточного минимума до 31 183 тенге, в 2019 году этот размер составлял 29 698 тенге.

По инвалидности, от общего заболевания:

I группа – 59 872 тенге;

II группа – 47 710 тенге;

III группа – 32 431 тенге;

детям-инвалидам до 16 лет – 43 657 тенге.

Инвалидам с детства и детям-инвалидам с 16 до 18 лет:

I группа – 59 872 тенге;

II группа – 49 581 тенге;

III группа – 37 420 тенге.

По случаю потери кормильца:

при наличии одного нетрудоспособного члена семьи – 26 818 тенге;

при наличии двух – 46 463 тенге;

при наличии трех – 57 689 тенге;

при наличии четырех – 61 119 тенге;

при наличии пяти – 63 301 тенге;

при наличии шести и более – 65 797 тенге;

на одного круглого сироту – 36 796 тенге;

на двух круглых сирот – 73 592 тенге;

на троих круглых сирот – 110 388 тенге;

на четверых круглых сирот – 147 184 тенге;

на пятерых круглых сирот – 183 980 тенге.

Размеры государственного пособия родителям, опекунам, воспитывающим ребенка-инвалида, и пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы с детства, повышаются в связи с увеличением величины прожиточного минимума с 1 января 2020 года – 43 657 тенге.

В связи с изменением месячного расчетного показателя с 2525 тенге до 2651 тенге изменены размеры специальных государственных пособий:

инвалидам и участникам ВОВ – 42 416 тенге;

приравненным к инвалидам ВОВ – 20 016 тенге;

приравненным к участникам ВОВ – 16 410 тенге;

труженикам тыла – 5647 тенге;

инвалидам I-II группы – 3950 тенге;

инвалидам III группы – 1697 тенге.

Награжденным «Алтын алқа» и «Күміс алқа» с 16 160 тенге до 16 967 тенге.

А также повышены размеры пособий по уходу за ребенком:

на одного ребенка – c 14 544 тенге до 15 270 тенге;

на второго ребенка – с 17 196 тенге до 18 054 тенге;

на третьего ребенка – с 19 822 тенге до 20 811 тенге;

на четвертого и более ребенка с 22 473 тенге до 23 594 тенге.

Размер единовременного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка повышен с 95 950 тенге до 100 738 тенге, а на четвертого и более ребенка – со 159 075 тенге до 167 013 тенге.

Подготовила Жанат ШАЯХМЕТОВА