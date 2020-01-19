Из «жизни» отходов

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в нашем регионе реализуется три проекта по утилизации отходов. Два предприятия действуют в Жылыойском районе, третье – в областном центре.

В Жылыойском районе компанией ТОО «Эко Кала XXI» было инвестировано 250 млн тенге на строительство крупного комплекса по приему, сортировке и утилизации твердых бытовых отходов. Комплекс построен на шестом километре автотрассы Кульсары – Бейнеу и занимает земельный участок площадью 6,5 га. Мощность предприятия составляет 30 тысяч тонн переработанного вторсырья в год. Комплекс уже действует в пилотном режиме, а на полную мощность заработает в наступившем году.

– Сейчас нами планируется приобретение технологического оборудования для дальнейшей и глубокой переработки отсортированных отходов и выпуск из нее конечной продукции. Например, из пластика и картона, – сообщил глава предприятия Куандык Сахабиев. – Этот проект мы осуществим в течение года. Также планируется выпуск удобрений из биоотходов и продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота и птиц. Производство удобрений запланировано на лето 2020 года.

Здесь же, в Жылыойском районе, недалеко от г. Кульсары открылся завод по переработке ТБО мощностью 100 тонн в сутки – ТОО «Жылыой-тазалык». Завод был построен за счет собственных средств компании. На предприятии ведется отдельная сортировка бумаги, полиэтиленовых бутылей, пакетов, картона и стекла. Полученные прессованные отходы будут использованы для выпуска конечой продукции.

Третье предприятие – сортировочный комплекс ТОО «Спецавтобаза» – действует с июля прошлого года. Кстати, этот мини-завод из Республики Беларусь возведен внутри ангара. Поставила и смонтировала его белорусская компания «Сифания-Экотехника». В нем производится сортировка отходов, ПЭТ-бутылей и другого вторсырья. Стоимость проекта составляет 130 млн тенге. Предприятие принимает до 80 тонн ТБО в сутки.

Тимур КАЗИЕВ