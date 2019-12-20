Имя ему – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ

В Атырауской области более трех тысяч госслужащих. Их должность требует постоянного повышения квалификации. Сокращение дефицита кадров, повышение ответственности чиновников, улучшение социальной защиты госслужащих четко отражены в поправках и дополнениях к Закону «О государственной службе Республики Казахстан».

Таковы основные тезисы доклада руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Расула Медетова на брифинге, посвященном разъяснению Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». Ниже приводим основные выдержки из его выступления.

– Принятым в 2015 году Законом «О государственной службе Республики Казахстан» реализованы основные меры, предусмотренные Планом Нации «100 конкретных шагов», направленные на профессионализацию и автономность государственного аппарата, – заявил Р. Медетов. – Модернизирована процедура отбора на госслужбу, внедрена карьерная модель на основе компетентностного подхода, укреплены принципы меритократии.

Вместе с тем данным Законом решаются отдельные проблемные вопросы и коллизии, выявленные в ходе правоприменительной практики.

В частности, по вопросам государственной службы предусматривается следующее. Принятым Законом расширен круг лиц, имеющих право внеконкурсного назначения на административные должности,

с включением в него докторов PhD ведущих зарубежных вузов и специалистов, имеющих стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных и транснациональных организациях.

При этом инициированная поправка не отменяет действующий порядок поступления на административную госслужбу по конкурсу, где могут участвовать все граждане, соответствующие установленным требованиям, а всего лишь расширяет действующий круг лиц, имеющих право внеконкурсного занятия административных должностей.

Кроме того, ряд поправок в Закон предусматривает усиление ответственности госслужащих.

Во-первых, по поручению Главы государства введена ответственность руководителей за ненадлежащее исполнение своих полномочий по предупреждению коррупционных правонарушений, совершенных их подчиненными. В целях профилактики коррупционных правонарушений, а также эффективного использования профессионального и управленческого опыта госслужащих введена ротация политических служащих.

Во-вторых, установлен запрет на повышение в должности при наличии у госслужащего неснятого взыскания за нарушение служебной этики.

В рамках принятого Закона в Казахстане внедряются и новшества, применяемые в развитых странах. Так, в соответствии с международным опытом служебные удостоверения большинства госслужащих будут заменены на идентификационные карты. Соответствующая норма будет введена в действие по истечении шести месяцев.

По поручению Елбасы госслужащие, претендующие на занятие управленческих должностей, будут проходить ­обучение по программе «Руководитель новой формации» в Академии госуправления и Назарбаев Университете. В этой связи Законом введена возможность обучения госслужащих в иных организациях образования по профилю деятельности госоргана.

В Закон внесен ряд поправок с учетом практики применения законодательства. Для оперативного заполнения вакантных руководящих должностей срок временного возложения обязанностей руководящих должностей ограничен до трех месяцев. Помимо этого, введен запрет на временное возложение обязанностей руководящих должностей на помощников и советников первых руководителей госорганов.

Кроме того, отменен испытательный срок для лиц, повторно поступающих на госслужбу, за исключением лиц, ранее уволенных по результатам оценки их деятельности, испытательного срока, итогов аттестации либо по отрицательным мотивам.

Как отметил глава областного департамента агентства РК по делам госслужбы, в целом от Закона ожидается совершенствование конкурсных процедур, повышение мобильности госорганов в решении кадровых вопросов, снижение риска возможного кадрового дефицита и повышение социальной защиты госслужащих.

Соб. инф.