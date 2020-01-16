И снова сбой

Вот уже третий день, как атыраусцы не могут пополнить баланс транспортной карты Smart Qala. Как следствие, в городских автобусах участились словесные перепалки между пассажирами и кондукторами, требующими оплату наличными в 150 тенге. Что же случилось на этот раз?

Мы обратились к руководству коммунального госучреждения «Smart Атырау» с вопросом: «Почему не пополняется баланс транспортной карты через терминалы «QiWi-кошелек»?»

Директор «Smart Атырау» Адильбек Танкиев прокомментировал ситуацию так:

— Действительно, такая проблема на сегодня имеется. И мы работаем над ее решением. Люди не могут пополнить баланс через терминалы. Это связано с пролонгацией договора с платежной системой «QiWi-кошелек». Буквально через день-два проблема должна решиться. А пока онлайн-оплату могут производить держатели карточек «Каспийбанка».

Будем надеяться, что вопрос с пополнением баланса карт найдет свое скорое решение. Тем более, что атмосфера излишней нервозности и так присутствует в городских автобусах – в связи с утренними дорожными пробками и повальными опозданиями на работу. Впрочем, это уже другая тема.

Тимур КАЗИЕВ