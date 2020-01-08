И чудо свершится

Коляда, коляда, отворяйте ворота,

Доставайте сундучки, подавайте пятачки.

Хоть рубь, хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку, а можно и монетку,

Не жалейте ничего, накануне Рождество!

А вы вообще в курсе, что такое колядка? Оказывается, это слово обозначает «календы» – это такая песенка с пожеланиями о хорошей жизни, богатстве, крепком здоровье и шикарном урожае. По традиции православных христиан колядования проходят в рождественские праздники в ночь с шестого на седьмое января и могут продолжаться по 14 января. Взрослые и дети ходят по дворам и квартирам, распевая песенки, а те, кто открывает им двери в ответ, обязательно должны угостить их сладостями. Мы решили узнать и найти людей, которые совершают этот старинный обряд в Рождество Христово в нашем городе. И оказалось, что они есть: Татьяна Капуова, член АНК Атырауской области и этнокультурного объединения «Светоч», вместе со своим мужем, подругами Ириной Киреевой и Натальей Капуовой вот уже пятый год ходят по своим знакомым, соседям, родственникам и совершают обряд колядования.

– Основными атрибутами данного мероприятия являются переодевания, то есть ряжение, – рассказывает Татьяна. – Мы переодеваемся в сказочных персонажей и, входя в дом, разбрасываем зерно, просо и поем колядки с пожеланиями добра и благополучия, тем самым отгоняя злых духов. Также устраиваем игры, конкурсы, собираем пожелания, и хозяева обязательно должны нас за это отблагодарить.

По словам атырауских колядующих, обряд несет хорошее настроение, заряд положительной энергетики и кучу положительных эмоций.

– Вы знаете, под Рождество часто случаются удивительные события, магию которых многим удается испытать на себе. Например, в прошлом году одна девушка загадала купить себе машину, и ее желание исполнилось. И те, кто уже знает, что мы совершаем обряд колядок, в рождественские праздники ждут нас в своем доме, приглашают к себе. А в этом году приехала моя подруга из другого города и тоже изъявила желание принять участие в этом обряде, – говорит еще одна участница колядок Ирина Киреева.

А мы по секрету скажем, что в этом году группа колядующих, обряженная в костюмы Бабы-яги, цыганки, козы и Мехоноши, который несет мешок с подарками, может прийти и в ваш дом, распевая забавные колядки с пожеланиями удачи и благополучия! Так что ждите гостей в рождественские праздники, пеките пироги и готовьте сладости! И чудо обязательно свершится!

Анжелика КИМ