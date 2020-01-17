Горе-мать оставила новорожденного умирать

Новость о выброшенном на улицу младенце снова шокировала общественность. В минувшую среду во дворе одного из домов в микрорайоне Авангард города Атырау, возле теплотрассы, был обнаружен подкидыш.

По информации пресс-службы областного акимата, 15 января ближе к восьми часам утра на пульт «103» поступил звонок, обратившаяся к медикам женщина сообщила о найденыше, завернутом в платок.

«Новорожденный ребенок оказался женского пола, живой, доношенный», –говорится в сообщении. Сотрудники «неотложки» срочно госпитализировали девочку в Атыраускую областную детскую больницу, где уже на месте был проведен ее полный медицинский осмотр узкими специалистами. На момент поступления состояние ребенка было стабильно тяжелым, сейчас она находится в специальном кувезе для выхаживания новорожденных. Самочувствие младенца стабилизируется.

И здесь стоит отметить, что приносит свои «плоды» отмена внедрения бэби-боксов. Казахстанские горе-мамы продолжают бросать новорожденных детей в опасных местах, тем самым подвергая их на верную гибель. И, наверное, этот случай оставленного ребенка возле канализационного коллектора еще раз напомнил нам о необходимости бэби-боксов в нашей стране.

Кроме того, как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, по факту обнаружения новорожденного на теплотрассе 15 января начато досудебное расследование по статье 119 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Оставление в опасности». Согласно ей, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, или привлечение к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.

Марина КУАНЫШЕВА,

Динара КАНБЕТОВА