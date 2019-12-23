Гиблое дело

В реке Урал гибнет рыба. Обнаружена она подо льдом напротив насосной станции Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Отсюда предприятие забирает воду для технологических нужд. В причинах гибели рыбы разбирается межведомственная комиссия.

Подо льдом видны мертвые чехня, лещ, жерех, карась. Рыба не только погибшая. Есть и подающая признаки жизни. На небольшой площади реки Урал напротив указанной насосной станции можно увидеть многие десятки рыбин, вмерзших в лед и плавающих на поверхности.

Определить истинные масштабы гибели рыбы сложно. Сейчас температура в Атырау плюсовая. Толщина льда на середине Урала составляет 7-10 сантиметров. На поворотах, которых здесь много, толщина не превышает 3-5 сантиметров. И пройти туда практически невозможно.

На месте гибели рыбы побывали экологи, ихтиологи, инспекторы рыбоохраны. Расследованием занимается и департамент полиции.

– Мы собрали часть погибшей рыбы, – рассказывает главный специалист отдела Атырауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмарал Каукенова. – Она передана для исследований в лабораторию. После заключения специалистов будут названы причины гибели.

По мнению специалистов, главное в нынешней ситуации – контроль качества воды, подаваемой населению. До сегодняшнего дня превышений ПДК в речной воде не выявлялось. Теперь анализы будут более развернутыми.

– Мы проводим лабораторные исследования на предмет химических, бактериологических, вирусологических и радиационных показателей, – сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

Между тем к выяснению причин гибели рыбы подключилась и межведомственная комиссия, работающая на постоянной основе с декабря прошлого года, когда в реке Урал погибло 110 тонн рыбы, в том числе 102 тонны – осетровых пород. Виновные в отравлении Урала пока так и не названы.

Виктор СУТЯГИНq