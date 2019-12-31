Фигурное катание по-атырауски

Десятки жителей Атырау смогли покататься на льду накануне празднования Нового года.

Активисты Атырауского обкома Коммунистической партии Казахстана (КНПК) в рамках благотворительного проекта «Шапагат» пригласили детей и их родителей в Ледовый дворец города Атырау, где поздравили с Новым годом, вручили подарки и главное — подарили возможность покататься на коньках.

Катание на коньках сопровождалось музыкой из новогодних советских кинофильмов, и участники катания окунулись в праздничную атмосферу.

— Пришел сюда с детьми, но решил тоже прокатиться, — говорит горожанин Борис. – Очень понравилось, а музыка из любимого кино просто подарила настроение!

Действительно, дружной компанией на лед вышли дети и их родители, кто-то уже хорошо умел кататься и с легкостью выписывал пируэты, а кто-то из детей и взрослых впервые встал на коньки и только учился.

— Через час все новички самостоятельно стояли на коньках и уже могли скользить, катиться вперед! – отметил первый секретарь Атырауского обкома партии Ерболат Даулетказиев. Кстати, он же примерил на себя роль Деда Мороза, устроив небольшой конкурс на знание новогоднего стишка, где каждого ребенка ждал свой подарок.

Добавим, что руководство Ледового дворца и коллектив хоккейного клуба «Бейбарыс» передали в тот день детям из малообеспеченных семей мягкие игрушки.

А еще в Ледовом дворце сообщили, что 31 декабря с 4 часов дня до 10 вечера здесь будут ждать тех, кто пожелает покататься на льду в канун Нового года. Вход свободный.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото предоставлено КНПК