ЭЛЕКТРИК СО СВЕТОМ ЗНАНИЙ

90 безработных атыраусцев прошли бесплатное обучение по востребованной специальности. Теперь их ожидает трудоустройство.

Обучение по рабочим специальностям инициировал акимат Атырауской области. В частности, на базе колледжа APEC PetroTechnic и при финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл» были организованы бесплатные трехмесячные курсы по таким специальностям, как стропальщик, электромонтажник, лесомонтажник, трубомонтажник, сварщик. Все слушатели были обеспечены проживанием и питанием. Программа обучения состояла из 30% теоретических и 70% практических занятий. Особенность курсов состояла в том, что обучаемые получали т.н. «мягкие навыки»: умение коммуницировать с коллегами, разрешение конфликтов и даже ораторское мастерство.

Кстати, часть курса по технике безопасности преподавали люди с ограниченными возможностями, те, что когда-то сами пострадали на производстве из-за несоблюдения ТБ, а теперь прикованы к коляскам. Таким образом, организаторы курсов решили более эффективно донести слушателям важность соблюдения техники безопасности на производстве.

…57-летний житель Махамбетского района АмантайКуанов не имел постоянной работы последние три-четыре года.

— Три месяца назад я попал на обучение, а до этого состоял в бирже труда, как безработный, — рассказывает Амантай. — Сегодня получил сертификат по специальности «электрик». Обучение проходило на высоком уровне как на теоретических, так и на практических занятиях. Мне уже предложили работу в строительной компании «Teslatan», поскольку я успешно прошел предварительные тесты и собеседование. Я приехал из Махамбетского района, и в период курсов мне предоставили спецодежду, общежитие и трехразовое питание. Все — бесплатно. К слову, у меня пятеро детей, трое из них учатся здесь, стало быть, у нас сложился целый семейный подряд.

19-летний житель г. Кульсары Наурызбек Екибаевнедавно вернулся из армии, а сегодня получил специальность трубомонтажника.

— После демобилизации я зарегистрировался в отделе занятости, как безработный, — говорит Наурызбек. — Когда меня позвали на курсы, я выбрал профессию трубомонтажника. Учились весь день, отлучаясь только на обед, а теория и практика шла параллельно. По окончании курсов я побывал на заводе «АтырауНефтеМаш», прошел там тест и собеседование. К слову, мне поступило несколько предложений о трудоустройстве.

По словам организаторов курсов, объявив конкурс, они объездили все районы области. Желание учиться изъявило около 400 человек, отбор прошли 115, а к обучению допущены 89 атыраусцев.

Напомним, что выдаваемые сертификаты бессрочные и доказывают, что их владелец является специалистом. Результат качественного обучения налицо – большинству выпускников уже предлагают работу такие компании, как «АтырауНефтеМаш», «Teslatan», «Kazoiltech Velesstroy» и другие ведущие предприятия региона.

Тем временем, более половины руководителей местных компаний считает нехватку профессиональных специалистов главной проблемой развития бизнеса. В уходящем году общая потребность кадров в Атырауской области составила 50 тысяч человек, а в центрах занятости региона числится более 16 тысяч человек, 52% из которых — мужчины.

Подготовила Алма ТУРГАНОВА