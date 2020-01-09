Духовный путеводитель для всех

Выход статьи Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке», посвященной предстоящему 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия для современного общества, имеет для граждан страны большое значение.

Наследие Абая, его произведения не утратили актуальности и сегодня. Как отметил Президент, идея создания интеллектуальной нации берет свое начало с Абая. Поэтому для нас важно обратить пристальное внимание на учения Абая. Познать Абая – значит познать себя. Самопознание и постоянное развитие, постижение науки, образования – это выражение совершенства. Это и есть интеллектуальная нация.

Важным считаю слова Президента о том, что через возрождение сознания мы открываем путь к динамичному развитию нашей страны. Мысли и стихи Абая всегда могут стать духовным путеводителем для всех нас. Поэтому необходимо еще раз осмыслить его труды и полноценно использовать их в деле духовной модернизации нации.

Хотя мы работаем в техническом вузе и готовим специалистов технических профессий, мы всегда пропагандируем творчество Абая. Так, если историки занимаются проблемой абаеведения, мы, филологи, пропагандируем любовь Абая к языкам, языковой культуре. Особенно значим в этом ключе призыв к изучению русского языка. Для нас важно обучить языковому мышлению, сознанию. Студентам мы предлагаем общеязыковые направления, потому что они – будущие менеджеры, управленцы, должны хорошо владеть языком. Духовность всегда остается на первом месте, тем более в эпоху гуманитаризации.

Абай для нас – это феномен, как Александр Пушкин для русской нации. Для меня Абай Кунанбаев является исторической личностью мирового масштаба. В его стихах и изысканной прозе были отражены бытие, быт, жизнь, мировоззрение, характер, душа, религия, менталитет, язык, дух казахского народа. Мною написано немало публикаций о великом поэте, особенно о его «Словах назидания».

Гульнар БАЙЖИГИТОВА,

ученый Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева