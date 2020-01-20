ДТП близ Бейбарыса зафиксировал видеорегистратор: семеро пострадавших

Общество
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ДТП в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор проезжавшей машины. Результат происшествия — семеро пострадавших. 

ДТП произошло вечером в понедельник на трассе сообщением Атырау-Уральск в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и «Нива». Машины выбросило на обочину, но они не перевернулись и не загорелись. 

Как сообщили в Махамбетской районной больнице, с травмами различной степени тяжести поступили семеро человек, находившихся в столкнувшихся автомобилях. Им оказывается помощь.

В департаменте полиции региона, сославшись на позднее время, пообещали предоставить более развернутую информацию во вторник.

Виктор Бакурский

Фото из социальных сетей

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