ДТП близ Бейбарыса зафиксировал видеорегистратор: семеро пострадавших

ДТП в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор проезжавшей машины. Результат происшествия — семеро пострадавших.

ДТП произошло вечером в понедельник на трассе сообщением Атырау-Уральск в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и «Нива». Машины выбросило на обочину, но они не перевернулись и не загорелись.

Как сообщили в Махамбетской районной больнице, с травмами различной степени тяжести поступили семеро человек, находившихся в столкнувшихся автомобилях. Им оказывается помощь.

В департаменте полиции региона, сославшись на позднее время, пообещали предоставить более развернутую информацию во вторник.

Виктор Бакурский

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