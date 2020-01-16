Дорогая наша «Прикаспийка»

Нашим читателям известно, что нынешний год для нашей газеты — юбилейный. Вот уже сто лет, как «Прикаспийская коммуна» является зеркалом жизни Прикаспия, его летописью. Когда мы отмечали 80-летие «Прикаспийки», нашим бывшим редактором Игорем Николаевичем Свидиным был подготовлен исторический очерк, который был издан в виде отдельной брошюры, озаглавленной как «Прикаспийская коммуна». Летописи продолжаться». И вот уже два десятилетия продолжается эта летопись. Много славных дел совершено атыраусцами, о чем сообщалось на страницах газеты. Мы стремимся рассказать об успехах людей Прикаспия и, конечно, о проблемах, чтобы помочь в их решении. Ведь мы живем с вами бок о бок и делим наши общие заботы и радости. И надеемся, что столетие газеты станет событием не только для коллектива редакции и журналистов. Поэтому пусть этот год пройдет для нас с вами под девизом «Прикаспийка» твоя и моя». А сейчас мы предлагаем ознакомиться с биографией одной из старейших газет страны. А если кто-то уже читал прежде — освежить в памяти историю нашей газеты, узнать о журналистах, работавших в прежние годы, и о том, как старались держать руку на пульсе событий родного края.

Глава первая

«Летопись Атырауского края

Из биографии «Прикаспийской коммуны»

Автор — бывший главный редактор газеты

Игорь Николаевич СВИДИН.

«Оставаться часовыми революции»

«… января (1920 г. — Ред.) в 5 часов утра передовые кавалерийские отряды дивизии под командованием Ивана Константиновича Бубенца вошли в Гурьев. Население с красными флагами и пением революционных песен встречало основное подразделение 25-ой дивизии. Вместе с ними вернулась делегация трудящихся Гурьева, посланная для встречи Красной Армии».

Эти строки — единственное, что уцелело из первой советской газеты «Красный Гурьевский вестник», вышедшей под номером один 8 января 1920 года. Они цитируются на брошюре Л. Файна, С. Кожабаева и К. Темиргалиева. Самой газеты, к сожалению, не сохранилось. Но из архивных источников нам известно, что редактировали газету работники политотдела 25-ой Чапаевской дивизии. Так, однако, продолжалось недолго. Создавались новые органы власти, и уже полтора месяца спустя вышел первый номер «Трудовой правды» — органа оргбюро Гурьевского уездкома РКП и уездного ревкома. Он датирован 26 февраля 1920 года. Вместе с газетой на особо важные события быстро меняющейся жизни оперативно откликались бюллетени «Трудовой правды». Известна фамилия человека, стоявшего у истоков первой газеты, — издательством ведал Федор Голованов.

В июне 1920 года после уездной конференции РКП газета стала органом Гурьевского уездного комитета РКП и политотдела Гурьевского укрепучастка. Оперативно и по-боевому откликалась она на события из жизни города и края. «Трудовая правда» способствовала созданию и становлению большевистской организации в Гурьевском уезде, была активным помощником партийцев в политическом просвещении и агитации за Советскую власть. Сообщалось о боях с остатками белоказачьих банд, о создании в уезде волостных, станичных и аульных Советов депутатов.

Печатались воззвания и обращения, призывы и лозунги партии, оперативные сводки с фронтов Гражданской войны, сообщения по Советской России, о победах на трудовом фронте, борьбе с разрухой, о делах красноармейцев частей Гурьевского укрепучастка по отгрузке промышленным центрам и фронтам нефти, рыбы, продуктов животноводства, трофейного артиллерийского имущества. Здесь же отчеты о работе уездной организации РКП, информация о новостях местной жизни.

Страницы «Трудовой правды» живо передают атмосферу жизни первых послереволюционных лет, помогают понять непростые процессы, происходившие в те годы. Вот, например, обращение Уральского губкома РКП ко всем членам РКП Уральской губернии. В нем говорится, что наметилась тенденция массового отъезда членов партии из пределов губернии. Раскрываются причины явления: во-первых, большое количество приезжих из других губерний и прибывающих с Красной Армией — эти люди слабо связаны с местным краем. Во-вторых, переутомление местной работой, в третьих и четвертых, трудные материальные условия приезжих и тяжелый климат. И все же надо положить предел стремлению коммунистов к массовому выезду. «Наш революционный долг, — звучит со страниц газеты, — оставаться верными, стойкими борцами и часовыми революции именно там, где опасность велика, где условия государственного строительства необыкновенно трудны. Вместе с тем губком будет особо внимательно относиться к улучшению материальных условий быта уставших и необеспеченных товарищей».

«Трудовая правда» с первых шагов своей жизни активно звала к коренному изменению жизни, искала опору среди трудящихся, искала своих корреспондентов. В №26 за 4 июля 1920 года звучит призыв: «Товарищи рабочие! Товарищи красноармейцы и трудовые казаки! «Трудовая правда» — ваша пролетарская газета. В ней должна отражаться ваша жизнь, ваши горести и печали, ваша радость и борьба за новую жизнь. Прошло то время, когда все газеты были в руках буржуазии, когда каждая строчка в них была ядом, пропитывающим вашу душу, ваше сознание. Теперь вы — хозяева, вы — творцы. На страницах нашей газеты вы должны видеть самих себя, свою жизнь.

Пишите же о ней, сообщайте о своих думах, стремлениях и желаниях, пишите о том, как вы живете, что делается в ваших рядах, о недостатках в ваших организациях.

Пишите статьи, заходите сами. Помните: ваша газета — ваша жизнь!».

На первых порах газета отдавала много места публикации постановлений, приказов, циркуляров гражданских и военных властей. И это объяснимо. Надо было информировать население о мероприятиях, проводимых местными органами, текущих задачах, которые предстояло решать. Некоторые решения носили долговременный, основополагающий характер. Например, по борьбе с нарушениями правил рыболовства. Так, в номере за 5 октября 1921 года «Трудовая правда» печатает объявление управления Гурьевскими государственными рыбными промыслами о том, что лов рыбы неводами, ярыгами, ставными и плавными сетями, длиною более 10 сажен, разрешается исключительно ловецким артелям, имеющим удостоверение на право лова, причем ловцы обязаны всю выловленную рыбу сдавать на государственные промыслы.

Лов рыбы гражданами для собственного довольствия разрешается ручными удочками и ставными сетями длиною не более 10 сажен… Ближний конец сети не должен отстоять от берега более 5 сажен.

Нарушителей правил ждали суровые наказания: орудие лова, суда и рыба должны изыматься у нарушителей, никакие ходатайства и возвращение конфискованного не принимались.

А ведь перекликается же написанное много лет назад с нашими днями, актуально звучит это сегодня!

Как выглядела «Трудовая правда»? Формат ее тот же, что и у нынешней «Прикаспийки». Только печаталась на двух страницах, версталась четырьмя колонками на желтой, весьма низкого качества, бумаге. На первой странице, кроме названия, — адрес редакции (Астраханская улица, дом Березкина, телефон №37). Здесь же — просьба к читателю: материал, присылаемый в редакцию, должен быть написан четко и только на одной стороне листа. И уведомление о том, что редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и вносить поправки (согласитесь, уважительное обращение к читателю — Прим. И.Н. Свидина).

На второй странице — информации, сообщения по России, местная информация, объявления. Имеющийся в архиве редакции №59 газеты за 1921 год подписывает редакционная коллегия в составе: Тамбовцев (инициалы отсутствуют), П. Куприянов, Ф. Узбекгалиев. Сообщается также, что газета отпечатана в Гурьевской типографии Совнархоза.

В «Справочной книжке журналиста», изданной Московским институтом журналистики в 1923 году, есть еще несколько строк о газете уездного городка Гурьева: «Трудовая правда». Издатель — уисполком и уком. Редактор — Гудоман (инициалы отсутствуют). Периодичность — 2 раза в неделю. Тираж неизвестен».

Любовь МОНАСТЫРСКАЯ

(Продолжение следует)