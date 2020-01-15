Дополнительные выплаты, предусмотренные учителям по закону «О статусе педагога»

За ученую степень: 10 МРП за магистра по научно-педагогическому направлению; от 17 до 34 МРП за кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю;

1000 МРП единовременно — за почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»; не менее трех должностных окладов за подготовку победителя, призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований; вознаграждение за звание «Лучший педагог» в размере, определяемом Правительством РК; в два раза увеличится выплата за классное руководство; 300 МРП — дополнительные стимулирующие выплаты по усмотрению местных исполнительных органов.

Социальные гарантии:

жилище, в том числе служебное и (или) общежитие; предоставление земельных участков под ИЖС, в приоритетном порядке – учителям сельских школ; вне очереди предоставляются места в дошкольных организациях; пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада; на 25% повысятся оклады и тарифные ставки учителям сельских школ по сравнению со ставками педагогов в городских школах; социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств; педагогу, прибывшему работать в сельские школы, предоставляются подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья; компенсационные выплаты за наем (аренду) жилища и коммунальные услуги, полные или частичные выплаты для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, а также иные льготы, направленные на социальную поддержку педагога.

Анжелика КИМ