Для автомашин с иностранными номерами ограничений нет

Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к казахстанцам с просьбой зарегистрировать автомобили, состоящие на иностранном учете. Срок окончания регистрации еще не утвержден, и на сегодня идет разъяснительная работа. Кроме того, 17 и 18 января в Атырауской области в спецЦОНЕ открыта общественная приемная на дорогах, где можно получить консультацию у специалистов.

Суть возникшей проблемы в следующем. В Казахстан из Армении и Кыргызстана беспрепятственно завозятся автомобили без уплаты таможенных пошлин. И, соответственно, они почти в два раза дешевле машин, которые приобретаются в других государствах. Именно эта причина – цена – и была решающей при покупке иномарок в этих двух странах, для которых, согласно правилам Евразийского экономического союза, существовал льготный период, то есть товар миновал таможенную очистку или обязательную процедуру оформления, обозначающую легализацию ввозимого из-за рубежа автомобиля. На днях выяснилось, что в Армении продлили этот льготный период до 2021 года, и ввоз машин из этой страны продолжится. Что же это означает для нашей страны?

— Для нас главное – забота о безопасности граждан, — комментирует требования МВД исполняющий обязанности начальника управления административной полиции департамента полиции по Атырауской области Мырзали Отегалиулы. — Раз машина завезена без растаможки, значит, на учете не состоит, а это развязывает руки автовладельцам. Нужно понимать, что автотранспорт – это объект повышенной опасности, у которого должен быть владелец. По вине водителей, управляющих автомобилями, состоящими на иностранном учете, в 2019 году по стране было совершено 1 854 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 132 человека и более пятисот получили ранения. В Атырауской области за прошлый год было зарегистрировано 307 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 65 человек, а 424 человека получили травмы различной степени тяжести. В 46 случаях из тех 307 аварий произошли по вине владельцев авто с иностранными номерами. В 2019 году в нашей области было зарегистрировано более 35 тысяч нарушений правил дорожного движения с участием иностранных авто.

По словам Мырзали Отегалиулы, один из атырауских водителей на «армянской» машине за один год 65 раз нарушил ПДД и был оштрафован на сумму более 800 тысяч тенге. Особое внимание на эту проблему государство было вынуждено обратить именно сейчас потому, что ситуация с иностранными транспортными средствами, эксплуатируемыми в Казахстане, стала вызывать серьезные опасения. По некоторым данным, в нашей стране уже 170 тысяч иностранных безучетных машин, в Атырауской области — более десяти тысяч. Покупая такие авто, казахстанцы прекрасно знали, что их использование возможно только после постановки на учет, уплаты всех пошлин и налогов. Но, несмотря на это, осознанно продолжали завозить и не регистрировали свой транспорт.

— Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда водители чувствуют свою безнаказанность: скрываются с места ДТП, грубо нарушают правила дорожного движения. По правилам на территории Казахстана в машинах с иностранными номерами за рулем не могут находиться наши граждане, только иностранцы. Чтобы упорядочить дорожное движение, нам приходится принимать административные меры. Но никаких ограничений нет. Пока все на уровне разъяснений и консультаций, — отмечает представитель административной полиции.

— Еще одна проблема – неуплата собственниками авто, состоящих на учете в других странах, налогов и штрафов за нарушения правил дорожного движения, — комментирует положение исполняющий обязанности начальника департамента полиции по Атырауской области Берик Амангельды. – Кроме того, они ездят по нашим дорогам, загрязняют нашу экологию, но расплачиваются за все это, по сути, законопослушные граждане, которые не ищут лазеек в законах, а добросовестно платят налоги.

У казахстанцев, владеющих машинами с иностранными номерами более года, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, реально останется несколько вариантов. Оплатить все сборы и оформить авто. Это таможенные пошлины в 500 МРП плюс сборы на утилизацию и налоги. Все это обойдется среднестатистическому владельцу авто из Армении в более чем 2 млн тенге (при этом растаможка составит 1 млн 350 тыс. тенге, и это только для авто 2014 года и позднего выпуска). Если транспортное средство более раннего выпуска, то остается лишь выехать за границу и продать его. Что удачнее другого варианта: один раз в году покидать территорию Казахстана с авто на срок более 30 суток.

Как сообщили в департаменте полиции, разъяснения насчет растаможки «армянских» и «киргизских» машин ведутся уже два года. Поэтому полицейские переходят к стадии администрирования этих нарушений, но никакие меры в отношении к ним не применяются.

Что говорят водители

Можно понять владельцев «армянских» автомашин. Купили они их не ради роскоши, а как дополнительную возможность дохода – заниматься частным извозом. Например, 32-летний Марат взял три миллиона тенге в кредит под 14 процентов годовых, съездил в Армению и купил машину 2010 года выпуска. Получает заработную плату 80 тысяч тенге. По выходным человек вынужден заниматься частным извозом, так как денег для его семьи с двумя малолетними детьми не хватает.

— Что делать, пока не знаю. В любом случае на растаможку не попадаю – машина у меня старая. Может быть, нам разрешат как-то узаконить машину, я являюсь добросовестным налогоплательщиком, не хочу иметь лишних проблем. Но заплатить сборы по стоимости самой машины не могу. Это же несколько миллионов тенге! Я прошу предусмотреть нам послабление, дать возможность легализовать машину по доступной цене, — обратился Марат.

— Моя машина 2015 года, купил ее за четыре миллиона тенге в Атырау – два родных брата помогли с деньгами, когда женился, хотели материально поддержать. На растаможку машина попадает, но где взять еще три миллиона тенге на это дело? Я оставил заявление в департамент с просьбой предусмотреть скидку или другой вид оформления, — надеется другой наш респондент.

Между тем владельцы машин, которые поставили свои авто на учет и исправно платят налоги, считают, что такие меры вполне справедливы.

— Когда ребята покупали «армянские» и «киргизские» машины, знали, на что шли, — отметил горожанин по имени Асылан. — Мы тоже брали кредиты и купили машины здесь, заплатив за мощность двигателя и другие налоги, страховку. Думаю, требования вполне справедливы. Все должны быть на равных условиях.

Напоминаем, 17-18 января автовладельцы могут получить консультацию в спецЦОНе, где уже работает общественная приемная для граждан. Вместе с представителями полиции желающих будут принимать налоговики.

Марина КУАНЫШЕВА