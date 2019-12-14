ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА ОТМЕТИЛИ В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Накануне праздника атыраусцы удостоились высоких званий, орденов и медалей.

В Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета прошло торжественное собрание, посвященное Дню независимости РК. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, поздравляя атыраусцев с праздником, отметил важность этой даты в истории страны.

— Казахстан провозгласил свою независимость, исполнив тем самым многовековую мечту предков. Нашему поколению посчастливилось жить, созидать и быть активными участники зарождения и становления нового Казахстана. Нам выпала высокая честь и огромная ответственность воплотить в реальность сокровенную мечту нашего народа о свободе и процветании родной земли, – сказал Нурлан Ногаев.

Как отметил глава региона, благодаря дальновидной политике Елбасы – Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, при поддержке всего казахстанского народа мы смогли преодолеть все трудности и достичь высоких результатов.

— Сегодня мы пожинаем плоды тех трудных, ответственных дней. Мы уверенно можем сказать, что нам под силу исполнение всех задач, которые ставит перед нами жизнь. Я уверен, что выполнение задач, поставленных перед нами главой государства Касым-Жомартом Токаевым по развитию гражданского общества, по привлечению населения в решение многих вопросов центральными и местными исполнительными органами, пройдет успешно. Ни одно мнение или обращение граждан не остается без внимания. Я выражаю благодарность всем за самоотверженный труд во благо народа. Уверен, что впредь политическая стабильность, общественное согласие и единство станут основой для нашего процветания, – отметил Нурлан Ногаев.

В ходе проведения торжественного мероприятия представители разных сфер деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие Казахстана, получили государственные награды. Орденами «Парасат», медалями «Шапагат», «Ерен еңбегі үшін», благодарственными письмами аким области наградил десятки атыраусцев.

От имени президента страны Касым-Жомарта Токаева аким области наградил представителей бизнеса, строителей, принимавших участие в восстановлении города Арысь, пострадавшего из-за взрывов на складе боеприпасов.

Как заметил Н. Ногаев, в Арыси была проведена большая работа, и жители восстановленного города благодарны всем казахстанцам. Атырауская область приняла активное участие в общем деле, и это показывает сплоченность нашего народа в трудные минуты.

Соб.инф.