День чудес

Двести особенных детей приняли участие на новогодней елке, организованной общественными объединениями «Алтын уақыт» и «Самға жүрегім». Цель устроителей мероприятия — окружить ребятишек вниманием и подарить им новогоднее настроение – достигнута.

Концертная программа привела в восторг малышей: они пели, танцевали и просто веселились. С ними радовались и их родители. А еще для маленьких гостей был накрыт стол со сладостями и каждому вручен праздничный подарок.

— Мы с сыном в большом восторге от такого мероприятия! – делится впечатлениями мама по имени Алтынай. – Наш Данияр испытал много радостных минут. Раньше мы, родители особенных детей, организовывали новогоднюю елку с подарками своими силами. А в этом году стали гостями прекрасного праздника. Все было на высшем уровне, и такие мероприятия дают большой заряд бодрости, ведь наши дети все видят и понимают.

— У каждого из нас есть своя миссия, свой путь, свое предназначение, — говорит руководитель ОО «Алтын уақыт» Айгуль Уалиева. — И одной из моих задач является помощь особенным детям. Поддерживать их, дружить с ними, помогать им, украшать их день радостью и праздником – все это меня очень вдохновляет. Совместно с общественным фондом «Самға жүрегім» мы смогли организовать елку. Это был потрясающий, наполненный радостью и любовью день. Дети танцевали, общались друг с другом. А наш праздник украсили талантливые ребята из творческих коллективов.

Алма ТУРГАНОВА