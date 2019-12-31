Дед Мороз! Подари маме здоровье

Есть такие юные атыраусцы, которые в новогоднюю ночь загадывают одно-единственное желание: чтобы родители были живы и здоровы. Или чтоб сестренке купили… подгузники.

Когда лидер Атырауского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асия Кульжанова попросила таких ребят написать письма Деду Морозу, те поначалу растерялись. А затем где-то по-детски, где-то по-взрослому написали свои пожелания. А некоторые попросили написать своих мам.

Для себя и для родителей

«Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе девочка. Мне одиннадцать лет. Я живу с мамой, папой и сестрой. У нашей мамы диагноз – миопия высокой степени, она – инвалид второй группы. У папы – ишемический инсульт, он также инвалид второй группы. Я хорошо себя вела в этом году и хотела попросить тебя о том, чтобы мои родители хоть немного поправились. Мы этого очень хотим!»

Мама девочки попросила передать доброму Дедушке Морозу просьбу: приобрести зимние кроссовки для старшей дочери – 39 размер, и зимнюю куртку – 44 размер, а также для младшей дочки зимние сапоги – 37 размер, куртку – 152 размер, и телефон для подготовки к учебе и просто для связи с девочками.

Телефон родителей девушки: 8 778 114 13 78

Гитару

«Здравствуй, Дед Мороз! Позволь попросить тебя помочь нам с дочерью. Ей 27 лет, но она у меня как ребенок, она – инвалид с детства, у нее вторая группа. Не буду кривить душой – дочь состоит на учете в психдиспансере, но девочка она адекватная. Рита очень мечтает о гитаре, она у меня самоучка. Если это возможно, пожалуйста, Дед Мороз, исполни ее новогоднее желание!»

Телефон мамы девушки: 8 775 903 1936

Подгузники и машинку

«Дедушка Мороз! Я – Абу Бакир, мне шесть лет. Живу вместе с мамой, сестрой, которой 11 лет, сестренкой и братишкой. Одной – полтора годика, другому – всего-то пять месяцев. Живем мы хорошо, в общежитии, мне нравится: тут много людей, и всегда есть с кем пообщаться.

Но моя сестра, например, не такая, как я, она с инвалидностью, и со всеми общаться ей трудно. У нее есть мечта – иметь телефон, так как она учится хорошо.

Дед Мороз, мне, если можно, подари, пожалуйста, машинку на пульте, а сестренке – набор домика или комплект посуды. Мама попросила также добавить, что очень нужны подгузники – 5-ка и 4-ка, а еще детское питание для нашей маленькой – «Nestogen». Я знаю, ты, Дедушка Мороз, все можешь».

Телефон: 8 707 750 6545

Письма предоставлены Атырауским областным филиалом ОО «Общество Красного Полумесяца РК». И их у филиала – более двухсот. Поэтому, дорогие читатели, приглашаем вас стать добрыми волшебниками и по возможности исполнить желания этих ребят. Пусть их ожидания сбудутся и мечты осуществятся.

По всем вопросам обращаться к лидеру филиала Асие Кульжановой, тел.: 8 707 750 6545.